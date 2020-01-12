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世界首富贝索斯很小气？员工薪酬低于美国平均值

2020/1/12 13:18:57来源：新浪科技作者：星海责编：微尘评论：

亚马逊创始人贝索斯是世界上最富有的人，但对于员工他可一点也不大方。

根据美国劳工联合会和工业组织联合会（Congress of Industrial Organizations）的统计，亚马逊的薪酬中值是28836美元。在美国由亿万富豪创始人或者大股东掌控的科技企业中，亚马逊排名最低。相比2018年美国净薪酬中值（32838美元），亚马逊的数字还要低一些。

薪酬如此低，难怪美国民主党总统候选人伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)忍不住要批评。去年9月，桑德斯声称贝索斯是收入不平等的代表人物。他还说贝索斯10秒内赚的钱比普通员工一年的收入还要多。

为什么亚马逊的薪酬中值如此低？因为亚马逊订单履行中心、配送运营中心及其它一些部门有很多工作是服务性工作，薪酬本来就偏低。至于软件开发等工作，亚马逊的薪酬还是很有竞争力的。例如，亚马逊相对初级的软件工程师薪酬可以达到99444美元。

实际上，贝索斯与员工之间薪酬不平衡的程度相比其它标普500指数成份股公司还是好一些的。2018年，贝索斯与员工的薪酬比是58：1，而标普500指数成份股公司的平均薪酬比是287：1。

许多人认为Facebook是最理想的工作场所，它的薪酬中值是228651美元，扎克伯格可以说是世界上最慷慨的科技富豪，排在第一位。戴尔的薪酬中值是88459美元，排在第三位。甲骨文的薪酬中值是83813美元。

再看特斯拉，它的薪酬中值是56163美元，特斯拉CEO马斯克的薪酬与员工薪酬之比是40668：1，相当不平衡。去年马斯克的薪酬总计是2284044884美元（22.84亿美元）。

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关键词：亚马逊贝索斯

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