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《DOTA2》发布2019年大数据，一玩家使用齐天大圣2205场

2020/1/12 20:04:53来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家1月12日消息 今日晚间《DOTA2》游戏官方公布2019年大数据，其中一位ID为“HANHANO”的玩家使用齐天大圣英雄进行了2205场比赛。

官方信息显示，2019年，匹配比赛时间超过100分钟的局数为2442场；其中，比赛时间最长的战斗历时3小时31分15秒（比赛编号：5033587558、比分为70:64、时间：2019-9-21）

2019年，超级兵翻盘的局数为157526场；加速模式的平均时长为19分32秒8毫秒；匹配比赛中总非正常死亡次数达到77048437次（自杀、被队友反补、被中立生物击杀、被肉山击杀等）。2019年刀塔的世界一共发生了43,975,921场战斗，平均比赛时长为37分54秒53毫秒。

英雄方面，2019年总出场数最高的英雄是：帕吉（总击杀数为84,845,424、总死亡数为113,077,399）；平均击杀数最高的英雄是：风暴之灵（场均击杀数达到11.00次）；平均死亡数最高的英雄是：暗影萨满（场均死亡数达到9.41次）；总胜率最高的英雄是：克林克兹（胜率达到55.08%）；总胜率最低的英雄是：德鲁伊（胜率低至40.96%）。

《DOTA2》2019年大数据：点此了解更多

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关键词：DOTA2游戏

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