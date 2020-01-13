手机也可以是对讲机！三星与微软合作研发智能手机对讲机功能

据国外媒体报道，三星在上周日推出了Galaxy XCover Pro，这是一部带有对讲机按钮的智能手机，它可以通过微软的Teams应用发起语音对讲。这是微软和三星两家巨头共同开发的功能，其目的是让更多的员工使用这项技术，这些员工日夜在医院的走廊、超市和飞机机舱中工作。

三星是美国市场上排名第二的智能手机厂家，仅落后于苹果，凭借安全和身份管理等企业功能，苹果建立起了领先优势。此前微软已经放弃手持设备和智能手机操作系统的开发，但是该公司的Office 365依然有很多针对移动设备所推出的功能，Office 365套装包括Word、Excel、PowerPoint和Teams等软件。

上周微软宣布他们将在Teams中发布一个对讲机按钮，并且表示它将会在今年上半年开始支持部分客户的设备。

去年第三季度末，微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）表示，该公司的Office 365已经获得了2亿商用月度活跃用户。该公司一直以来都在对Teams软件的开发和营销进行大力投资，这个软件是著名办公合作软件Slack的竞争对手。

微软负责Office的企业副总裁艾玛·威廉姆斯（Emma Williams）表示，通过为Teams添加对讲机这一实用功能，该公司将会为人们提供一个安全的在工作场所与同事进行聊天的工具，其安全性超过了当前人们在用的其他聊天软件，例如Facebook的WhatsApp或是腾讯的微信。

另外，这个功能还减少了人们在工作时所需要携带的设备的数量。威廉姆斯表示，有一次她在买东西的时候，她看到一个人商场工作人员一只手拿着手机，另一只手拿着对讲机，腰带上还挂着一个寻呼机。

威廉姆斯在接受采访的时候表示：“我们的产品让手机多了传统对讲机的功能。它降低了授权和供应成本，而且能让员工少带一个设备。”

三星本次发布的Galaxy XCover Pro，其屏幕尺寸为6.3英寸，采用了可换电池设计，而且强度很高，从1.5米处跌落毫发无损。三星电子北美公司移动B2B负责人塔赫尔·贝博哈尼（Taher Behbehani）表示，该设备非常坚固，但是其外形设计却非常优雅。它运行的是安卓系统，以及三星自己的Knox安全软件。

设备上的对讲机按钮可以快速发起对话。如果对方的手机上并没有对讲机按钮，他们也可以通过Team是应用中的软件按钮进行对话。贝博哈尼表示，Galaxy XCover Pro上的实体按钮支持个性化，意味着它不仅可以用在Teams上，也可以当做其他软件的快捷键。

很长时间以前，微软也曾有过打入移动硬件市场的雄心，2013年，他们收购了诺基亚的设备和服务业务。但是几年之后微软放弃了这一计划，并且停止了Windows 10 Mobile移动操作系统的开发。去年8月，微软和三星表示，三星设备将会整合微软的Outlook等服务。