马斯克：特斯拉汽车不久后将会“说话”，还会夸行人穿的衣服好看

据国外媒体报道，特斯拉公司CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）周日发布了一个视频，在这个视频中，一辆特斯拉Model 3车辆正在说话。在视频中，这辆车说的话是：“别只是站在那儿，快上车。”之后又说了一句：“这句话你练习很久了吗？”

这个视频的标题是：“如果你愿意的话，特斯拉马上将会和人说话。是真的。”马斯克是人工智能的粉丝，这几乎是尽人皆知的事情，他非常希望在特斯拉汽车中使用人工智能技术，而且不仅仅是将它用在自动驾驶上面。

一直以来，马斯克都在努力提升特斯拉车辆的语音操控功能。他此前还声称，有一天特斯拉的车辆将能够回答车主所提出的问题。

另外，全新特斯拉还针对Model 3车型推出了一次更新，当车辆以低速向前行驶或是倒车的时候，车辆会通过外部扬声器播放音乐，从而提醒行人车辆正在移动，该公司推出这个功能，是因为电动汽车在低速行驶时非常安静，导致行人有可能无法预知车辆正在接近，从而导致危险。或许该公司想要推出一个全新的功能，让车辆利用外部的扬声器与车外的人进行对话。

然而从视频中判断，车辆的声音似乎来自车内，因为车辆的窗户开着，这样我们才能从外面听到声音。这让很多人产生了怀疑：是不是只有在打开窗户的情况下，才能让外部听到声音？

不过有一点是肯定的，马斯克计划让他的汽车能够与行人对话。一名Twitter用户向马斯克提问：“我希望车辆能够和行人对话。”而马斯克的答复是：“它们会的。”

现在的问题是，特斯拉汽车将会和行人说什么。它会提醒行人车辆正在靠近，还是会逗得行人哈哈大笑？汽车甚至会有一天夸行人穿的衣服好看。