支付宝“最稀有”全家福卡长这样，你抽到了吗？

IT之家1月13日消息 2020年支付宝集五福活动已经正式开启，时间为从1月13日（腊月十九）开始到1月24日（除夕）。今年的支付宝集五福活动继承了此前的五福活动玩法，包括AR扫福字、蚂蚁森林浇水得福字等，除此之外，今年支付宝带来了全家福卡。

现在已经有不少网友抽到了稀有的全家福卡，全家福是今年的新增项目，所有集福卡的地方都可能出现全家福，拥有全家福就有机会抽取“帮还全家花呗大奖”，1月24日开奖，共888份。若和家人一同组建“我的家”，奖品金额将从18888元提升到48888元。

抽到此卡后，“我的家”所有成员可见，可抽取大奖。目前已经有188万多人抽到。

从今天开始，支付宝用户可以通过AR扫福字以及组建“我的家”和给好友的蚂蚁森林浇水获得福卡。

今年的支付宝集五福活动同样还有“沾福气”，所有可以集福卡的地方都可能出现沾福气，可以用它从朋友那里沾到新卡，还有可能沾到敬业福和全家福。

另外，今年支付宝新春集五福还新增了福满全球，点亮全球九大地标活动。随着扫福、收集福字的增多，逐步点亮全球的九个地标建筑。福满全球九大地标包括：北京长城、成都熊猫塔、杭州环球天幕、上海东方明珠、广州小蛮腰、迪拜哈利法塔、西班牙巴特罗之家、澳大利亚墨尔本之星、南极长城站。