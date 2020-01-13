CES2020回顾：国产5G设备有的可以折有的可以部分“隐身”

美国消费电子展CES 2020正式在当地时间1月10日落下帷幕。在今年CES上，5G技术无疑更受关注，随着2019年全球5G规模商用的陆续展开，5G的应用不仅局限于手机，还扩展到电脑、家电、智能穿戴、汽车等多个领域，预示着未来5G将对整个消费电子行业产生巨大革新。

国产5G手机的一次集体秀

2019年，全球多个国家的运营商开启了5G建设。目前，已超过50+国家颁发5G牌照，60+5G运营商，40+5G商用终端，5G发展速度所前所未有。在5G的浪潮席卷下，中国手机厂商欲借势腾飞，而CES无疑成为最佳展台。

TCL 10 5G是TCL今年旗下的首款5G手机，采用高通新发布的骁龙7系列5G SoC，支持SA/NSA双模。TCL表示，随着新一代5G手机的到来，2020年将会迎来真正意义上的5G换机潮，而TCL 10 5G的出现正是为了顺应时代潮流。

TCL还发布了旗下新款可折叠手机TCL Foldable，TCL Foldable采用7.2寸2K分辨率柔性OLED屏，背部采用彩色棱镜设计，和此前TCL公布的三折原型机不同的是，本次发布的可折叠手机是双折屏，这代表着TCL在柔性折叠屏上的探索又迈了一步。

酷派在CES2020上发布了最新5G手机Legacy，支持5G网络的它售价只有400美金不到（折合人民币约2776元），将在美国市场上发布，时间为今年第二季度的某个时间。

华为手机无法进入美国市场，但在CES 2020上依然看到了华为5G手机的身影，展出机型包括华为Mate X、Mate 30 5G系列等，充分展示了华为在5G终端领域的优势。

联想则展示了Motorola Razr，这款手机可以上下翻折，在折叠后可让手机变小一半，便携性得到了极大提升。执行副总裁、中国区总裁刘军表示，5G版本的Motorola Razr将在2020年的第二个季度在国内市场上市。

另外，一加手机一加发布了旗下首款概念机OnePlus Concept One，积极尝试新的手机产品形态，其后置摄像头的表面采用了一种电致变色玻璃技术，实现“潜隐式后摄”设计，这在一众后摄凸起的手机中亮眼不少。

如果说2019年是5G元年，那么2020年将是5G手机的普及年。调研机构GFK发布2020年手机市场前瞻报告预测，称2020年将成为全球手机市场的特殊时间窗口，下半年会开始进入发展快车道。GFK预测，2020年全球5G手机市场零售量将达1.7亿台，中国5G手机零售量将达1.1亿台，将占全球5G手机零售量的65%。

从这一趋势来看，中国手机品牌在5G应用和普及上将扮演重要角色。

PC和PAD染指5G

不仅仅是5G手机，在5G商用的影响下，PC和PAD也已经被5G所染指。

CES 2020联想强势发布全球首款5G PC：Yoga 5G。这是一款搭载高通骁龙8cx 5G计算平台的个人电脑，将5G连接功能从智能手机领域拓展到高端计算领域，该设备可提供约4Gb/s的下载速度。另外一家PC厂商戴尔也展示了一款专注于商务应用的二合一Latitude 9510笔记本电脑，这也是一款支持5G网络的笔记本。15英寸Latitude 9510仅具有高通X55基带，支持6Ghz 5G网络。惠普Elite Dragonfly也是一款支持5G网络的笔记本，这将是惠普首款支持5G的商务笔记本电脑，预计今年9月上市。

微星公司在展会上展出了一款支持5G的MEG Aegis Ti5电竞主机，这款主机之所以能支持5G移动网络，不需要网线或WiFi就能高速上网，是因为它内置了高通X55 5G基带，支持全球3G、4G、5G网络，除了移动网络之外，它还配备了Intel i225G 2.5G LAN和i219V 1G LAN，以及AX201 WiFi 6无线网卡，多种联网方式相结合，确保随时随地网络通畅。

在CES 2020大展上，三星展示了全球首款支持5G网络的平板设备Galaxy Tab S6，高通骁龙855处理器，采用10.5英寸的WQXGA SAMOLED材质屏幕，机身尺寸为244.5*159.5*5.7mm，内置7040mAh容量电池，支持15小时的连续视频播放。

整体来看，消费级产品中，5G的加持丰富了终端应用形态，但是杀手级应用的诞生，还需要一段时间的孕育。