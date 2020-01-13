“TCL集团”变更为“TCL科技”，主攻半导体显示技术及材料业务

1月13日上午消息，TCL集团发布公告称，拟将名称变更为“TCL科技集团股份有限公司”，英文名称相应变更为“TCL Technology Group Corporation”，将证券简称变更为“TCL科技”，英文简称变更为“TCL TECH.”，证券代码仍为“000100”。

公告内容显示，公司前身是惠阳地区电子工业公司，1985年投资成立了以“TCL”为字号登 记注册的“TCL 通讯设备有限公司”；随着消费电子业务的快速扩展，公司于1994年正式变更为“TCL集团公司”；2002年，原国家工商行政管理总局批复，同意企业名称使用“TCL”字号，公司同年变更为 “TCL 集团股份有限公司”，沿用至今。经过 38 年的发展，TCL 集团涵盖电视、手机、家电等终端及其配套业务， 半导体显示器件及材料、产业金融及投资创投等多项业务。

伴随着5G、物联网、人工智能+云等技术快速发展，科技正推动和深化在经济、社会、文化、生态等领域的变革和重塑。为突破发展瓶颈，提高经营效率， 满足不同业务发展需求，聚焦于全球产业变迁下的高端科技产业，公司于2019年初完成重大资产重组，剥离了终端业务及配套业务，上市公司以半导体显示技术及材料业务为主，保留产业金融和投资业务以支持和赋能主业发展。公司业务范围已发生实质变化，“TCL 集团”不再适用。

TCL集团表示，本次拟变更公司全称符合公司准确反映目前的业务布局及未来的发展战略， 以半导体显示及材料业务为代表的科技业务最近一期经审计的营业收入占公司总营业收入的57.4%，经审计的营业利润占公司总营业利润的80.6%，变更后的证券简称来自于公司全称，没有与其他上市公司的证券简称相同或相似，没有出现仅以行业通用名称作为证券简称等情形，不存在利用变更名称影响公司股价、 误导投资者的情形，符合有关法律法规的规定。公司名称变更尚需获得公司股东大会审议通过，最终以工商行政管理机关核 准登记的名称为准。