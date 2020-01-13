TCL集团更名TCL科技集团，家电企业变身科技公司背后的故事

TCL集团正式申报，更名为TCL科技集团。在此之前，TCL创始人、董事长李东生接受了新浪科技在内的媒体采访，聊了聊TCL集团更名背后的一些故事。

家电企业变身高科技公司

TCL集团更名为TCL科技集团（以下简称TCL）在意料之外，也在情理之中。2019年，TCL经历了一次重大变革，完成了重大资产重组交割，把智能终端和相关配套业务从上市公司剥离，交给TCL实业控股，而那个在A股上市，我们熟知的老牌家电企业则摇身一变成为一家聚焦半导体显示及材料的公司。

由于近年家电市场低迷，TCL曾赖以生存的消费电子、家电和通信业务等智能终端业务增长乏力，逐渐成为集团整体业绩的拖累。反观TCL华星光电（一家专注面板的高新科技企业）在TCL集团（如今的TCL科技集团）中担任挑大梁的角色，被外界称为TCL的“利润奶牛”。

剥离智能终端相关业务，聚焦在半导体显示技术。TCL“瘦身”重组之后，半导体显示及材料产业成为了集团的核心产业，此外还保留了产业金融和投资业务。至此TCL从一家传统家电企业转型为一家高科技公司。李东生表示，TCL科技集团总资产的固定资产中TCL华星光电占比超过70%。

对于集团重组，李东生表示，整个公司的脉络变得更加清晰，将聚焦在产业，也就是半导体显示技术和材料，除此以外产业金融和投资成为支持业务发展的重要平台。

产业重组是TCL集团更名为TCL科技集团的主要原因之一，更加强调高科技产业的特点。自此TCL科技集团不再是我们熟知的，经营多元化的传统家电企业，而是专为聚焦半导体显示及材料产业，并发展产业金融和投资业务的高科技公司。

李东生表示，近期TCL科技集团还会继续重置留下来的企业，让整个公司的业务更加聚焦。

重组过后面板成核心产业

重组更名后的TCL科技集团保留了一个高科技、重资产、长周期的产业，在这个产业中，TCL累计投资了1800亿，建立了6个工厂。2019年底，TCL科技集团6个工厂中有4个已经满产。按照计划，今年TCL第5个工厂开始上量，“明年我们最后一个工厂T7也开始投产”，李东生说道。

在李东生看来，重组后TCL科技集团的价值得到了市场的认可。该公司市值增长超过了80%，2019年前三季度备考口径营业收入411亿元，同比增长19.2%，净利润为33.9亿元，同比增长21.3%，资产负债率重组之后从68.4%下降到60.3%，存货周转同比加快3天。

不过，李东生也坦承，重组之后公司的主要产业TCL华星光电，其半导体显示业务遭遇整个行业的一个周期性低谷，利润受到了很大影响。有数据显示，重组后的TCL华星光电2019上半年实现营业收入162.8亿元，同比增长33.5%；净利润10.2亿元，同比下降7.83%。

“近期（显示面板）价格已经止跌企稳，略有回升，所以预期今年的半导体显示产业的经营会比2019年乐观一点”，李东生解释道。

李东生认为，显示面板供大于求是价格下降的主要原因，由于三星和LG Display对产品线的调整，市场供求关系逐渐平衡。他预计2020年整体情况依然会是供大于求，但是相比2019年会好很多。

而TCL科技集团的情况看上去比行业情况好上一些。李东生透露，目前TCL华星光电接到的订单超过了自身产能，而TCL内部和三星是当前最大的客户。2020年TCL华星光电还将为索尼供货，同时增大对手机的供货量。

折叠屏和大屏成未来方向

创新产品方面，TLC华星光电计划推出Mini-LED屏幕（星耀屏），它具有更好显示效果和更高性价比，预计在今年6月量产。根据李东生的说法，国内外一些公司已经开始测试这一产品。

创新技术则聚焦在打印、印刷、柔性显示技术等方面继续突破。今年CES2020，TLC就展示了采用新技术的可卷曲显示屏。李东生表示，由于采用了PA化学材料，这一代产品性能已经比较完美了，性能已经达到工业产品的标准。

关于折叠屏和静态弯曲屏，李东生也给出了自己的看法。目前摩托罗拉Razr折叠屏手机就由TCL华星光电供货（头部供应商之一），但是量还不大，李东生希望今年折叠屏上量能更快一些。此外，李东生还点评了一下Razr手机，他表示“产品还是很不错的”。

摩托罗拉Razr折叠屏手机

摩托罗拉Razr折叠屏手机

李东生认为，2020年折叠屏手机增长率会很高，一方面因为2019年折叠屏手机出货量基数比较小，另一方面则取决于市场的接受程度。此外，李东生透露，TCL华星已经接到了三星静态弯曲屏的订单。去年TCL华星曾给三星提供LTPS屏幕，而今年则供应静态弯曲屏。所谓静态弯曲屏指的是不能来回弯折的曲面屏幕。

大屏方面，TCL华星光电目前11代线已经投产。李东生透露公司内部将进行技术改造，到今年第二季度，T6工厂11代线将产量从90K提升到95K。李东生认为大屏市场目前需求增长很快。

“今年我们要把产品做好，效率提高，保证供应。未来也会寻找一些机会，通过并购的方式来或者合作的方式来增加我们的产品，满足市场客户的需要”，李东生说道。

喷墨打印技术赢在起跑线

除了集团本身的变化，李东生还讲解了未来OLED面板的新技术——喷墨打印。李东生非常看好这一未来技术。

目前的生产OLED屏幕主要采用真空蒸镀工艺，也就是在真空环境下，将发光材料蒸发成原子或分子，随即它们可以在运动过程中碰撞基片表面而凝结，形成薄膜。蒸镀工艺在具有高精度的同时，也有短期内难以降低的高成本，另外受真空蒸镀机原理的限制，产出的OLED屏幕在形状、尺寸方面有很大的限制。

喷墨打印技术原理

李东生表示，喷墨打印技术则是于下一代AMOLED工艺，目前仍未正式投入生产。这项技术具有器件结构简单，材料利用率高，大面积、低成本和柔性化等优势，是未来大尺寸显示屏幕的重要发展方向。

据李东生介绍，目前TCL的喷墨打印技术处于全球领先地位，仅有三星、日本JOLED和TCL对这项技术有深入研究。在CES 2020展会中，TCL公司联合广东聚华公司也展示了一块31寸喷墨打印可卷绕柔性样机，这是TCL第二次在CES上展示喷墨打印工艺OLED技术。

除了大尺寸屏幕，柔性屏幕的生产也一直受到印刷技术的制约，蒸镀工艺要求基片的绝对平整，很难用于柔性屏幕的生产，喷墨打印技术被看作是生产柔性屏幕更佳的工艺。

李东生还畅想了未来柔性屏幕的生产工艺，即“roll to roll”式的生产，屏幕材料是一个卷，成品是一个卷，这样的工艺可以极大的简化生产流程，提高屏幕生产效率，并且降低对于储存、运输的要求。

对于AMOLED屏幕，目前三星在这个领域仍是一家独大，占据了90%以上的市场份额。不过李东生认为未来两三年时间就能快速的赶上，因为这个技术已经比较成熟。至于全新的喷墨打印技术，目前几家头部厂商都处于同一起跑线。李东生表示，TCL努力做到第一个能够工业量产的厂家，目前正在朝这个方向努力布局。

未来企业的纵向布局

经过重组之后，整个TCL科技集团更加专注在半导体显示及材料产业，而智能终端则交给另一家公司TCL实业控股打理。这样的情况和其他一些科技公司类似，比如三星有自己的终端产品，手机、电视、冰箱，也有屏幕、内存、摄像头传感器、芯片等产业；在比如华为，除了终端产品，还有海思麒麟这样的芯片公司。

李东生表示，像这样垂直一体化整合一直是公司的方向。如今的TCL既有终端产品，也有TCL科技集团这样做高科技的公司。对于TCL科技集团来说，下一步垂直深入则是做材料。

目前，玻璃材料上，TCL有参股的合资公司。除此以外再深入的材料当前涉及的还不多，李东生表示，未来涉及量大的材料会尝试自己开发，一方面可以降低进口成本，另一方面许多新工艺和新技术要从材料开始做集成。

不过李东生也表示，自己开发是一方面，另一方面联合已有公司也非常重要。“我们会参与到一些芯片公司的投资。只是投资参股，不是控股”，李东生解释说。“未来除了半导体显示，我们会择机开辟新的赛道，同样是高科技、重资产、长周期的”。

李东生希望在重组之后的两年内开辟新赛道的计划能够开始落实。

写在最后：

最后，李东生谈到自己对中国制造业的感受。他认为在中国制造业想要成功，就要看清楚大势，选好赛道，然后就要坚持。制造业企业资产回报率比不上那些互联网企业，“但作为一个上市公司，我们要让投资者看到我们这个项目是有前途的，它未来是有价值的”。

在TCL科技集团重组后，公司管理责任开始下沉，TCL华星光电产业方面有负责人，产业金融有负责人，智能终端也有负责人。李东生认为这样围绕着制造业就更有机会成功。另外，他认为困难之中也有机会，困难会把对手淘汰，而成功的企业则越做越大。

“我们这样的企业虽然赚钱没有那么多，但是很稳定，有稳定的回报。我们和同行还有点不一样，我们对股东的回报看得很重要”，李东生说道。

经过这次重组更名，一个传统家电领域的上市公司不见了，我们看到了一个专注高科技的全新的TCL科技集团。未来，也许再提到TCL，我们想到的不再是家电，而是它的面板和显示屏技术。