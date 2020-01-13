我国建成世界首个民用极低频大功率电磁波发射台，可用于地震预测

据新华社消息，我国近日建成了世界上首个民用极低频大功率电磁波发射台，其探测半径达数千公里，探测深度达十公里，形成了可覆盖我国领土和领海的高信噪比极低频电磁波信号源。

“极低频探地工程”近日通过国家验收，该工程是国家“十一五”重大科技基础设施项目，是在没有国外同类项目可供参考的情况下推进的。

除了设计并建成世界上首个民用极低频大功率电磁波发射台，该工程还在首都圈和南北地震带南端，建成了首个可同时接收人工源和天然源极低频电磁信号的地震监测台网。同时，攻克了极低频电磁信号组网接收、数据处理反演等关键技术，实现对不同地层电性结构的三维探测；建立了极低频数据工程中心，为资源探测、地震预测和其他前沿技术研究搭建了高性能的数据计算、共享服务平台。

此外，还开展了地震预测及地下矿产、油气资源探测、大陆架探测等探索性科学试验研究，取得多项突破性进展，为“深地、深海、深空”等相关领域的前沿科技研究提供了新的技术手段和平台。

中国船舶集团第七研究院相关负责人说，极低频电磁波能够穿透较厚的地层和较深的海水，可以用于地层结构、地下资源和海底资源的探测、地震预测等领域的研究和应用，因此工程取得的成果具有重大战略意义。