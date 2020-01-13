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北京人大金仓数据库与统一操作系统UOS完成适配

2020/1/13 14:09:46来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

近日，北京人大金仓信息技术股份有限公司（以下简称“人大金仓”）Kingbase ES V8与统一操作统UOS完成兼容适配，支持X86、龙芯、飞腾、鲲鹏等CPU平台，可满足企事业单位高并发、高可靠数据存储计算等应用需求。

人大金仓是具有自主知识产权的国产数据管理软件与服务提供商，作为中国电子科技集团有限公司（CETC）的成员企业，人大金仓在电子政务、党务、国防军工、金融、智慧城市、企业信息化等方面拥有强大的数据产品及解决方案研发能力、资源整合能力和项目实施服务能力。

人大金仓构建了覆盖数据管理全生命周期、全技术栈的产品、服务和解决方案体系，产品广泛应用于电子政务、国防军工、电力、金融等超过20个重点行业，完成装机部署超过50万套，遍布全国近3000个县市。

Kingbase ES V8是面向事务处理类、兼顾简单分析类应用领域的新型数据库产品，致力于解决高并发、高可靠数据存储计算问题，是一款为企事业单位管理信息系统、业务系统量身打造的承载数据库，目前性能全面升级。

产品优势

高度容错 稳定可靠

  • 打造秒级RTO、数据级和实例级冗余备份、错误隔离机制在内的全面容错体系，确保数据库7*24小时不间断运行

  • 通过数据备份、恢复、同步复制、多数据副本等高可用技术，保障系统可用性高达99.999%

  • 可支撑6级灾难恢复能力等级要求*，全年停机时间不超过1小时

（*参考GB/T 20988—2007《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》）

应用迁移 简单高效

  • 使用向导式智能数据迁移工具，实现无损、快速数据迁移

  • 兼容Oracle 97%的语法，数据迁移平滑、成本更低

  • 支持SQLServer、Sybase、MySQL、DB2、文本文件等主流数据源中的数据迁移

性能升级 全面提速

  • 多CPU环境并行处理数据

  • 读写分离集群，只读性能线性增长

  • 可承载“万”级用户并发数

系统扩展 能力强

  • 支持读写分离、分布式等多种集群架构

  • 提供数据类型、函数的自定义机制，方便

  • 用户进一步实现功能上的扩展

  • 支持访问多种外部数据类型、异构数据库

  • 整合多种数据资源进行计算

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关键词：数据库UOS操作系统

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