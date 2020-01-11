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航天龙梦龙芯4000主板与国产统一操作系统UOS完成适配

2020/1/11 12:17:09来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家1月11日消息 统信软件今日表示，近日，航天龙梦基于龙芯3A4000/3B4000的主板产品与统信软件旗下统一操作系统UOS完成产品兼容性适配。

据介绍，除性能方面的提高外，龙芯3A4000+7A台式机主板、龙芯3B4000+7A E-ATX双路服务器主板在安全和加密上进行了升级和优化，适用于政府、金融、国企等对信息安全要求较高的领域。

统信软件指出，目前，航天龙梦已实现基于龙芯3A4000计算平台的量产，达数千台。统信软件也已经和龙芯、飞腾、申威、鲲鹏、兆芯、海光等厂商展开合作，与国内各主流整机厂商以及数百家软件厂商展开兼容性适配工作。

龙芯3A4000+7A台式机主板

  • 板载PCIEX16、PCIEX4及PCIEX8扩展槽

  • 板载10个USB口接口，包括USB3.0高速接口

  • 兼容支持SATA及NVME制式的M.2固态存储卡，并板载2个SATA接口

龙芯3B4000+7A E-ATX双路服务器主板

  • 板载PCIEX16（1个），PCIEX8（4个）

  • 板载8个USB接口，支持4组USB3.0高速接口

  • 板载6个SATA接口，支持4组SATA3.0接口

  • 支持4组超高速以太网连接，传输速率达1Gbps

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关键词：统一操作系统UOS

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