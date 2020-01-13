CES 2020结束：参会厂商超4500家，参会人数超17.5万

1月13日消息，据国外媒体报道，2020年度的国际消费类电子产品展览会（International Consumer Electronics Show，简称CES），已在1月10日落下帷幕，而CES 2021的时间目前也已经公布。

CES官网的信息显示，2021年的展会从2021年的1月6日开始，持续到1月9日，地点是美国内华达州的拉斯维加斯（Las Vegas）。

同已经落幕的CES 2020相比，将在明年1月份举行的CES 2021，展会的时间仍是4天，地点仍是在拉斯维加斯，但开始的时间有提前，今年是1月7日到10日。

CES始于1967年，已有50多年的历史，现在在年初举行的这一展会，是消费电子行业的重要展会，是全球消费电子发展的风向标。

第一届的CES在美国纽约举行，当时有17500人参与，参展的厂商超过了100家，作开场发言的是摩托罗拉时任董事长鲍勃·加尔文(Bob Galvin)。1978年到1994年，CES每年举行两次，1月份在拉斯维加斯举行的称为冬季消费电子展（WCES），6月份在芝加哥举行的则是夏季消费电子展（SCES）。

1995和1997年的夏季消费电子展，因为注册参与人数较低等原因而被取消，1996年在佛罗里达州奥兰多所举行的夏展，仅有部分传统的厂商参展，效果不佳，因而从1998年开始，这一展览改为每年一次，并将地点定在拉斯维加斯。

近几年的CES都是在拉斯维加斯的世界贸易中心举行，这是全球最为繁忙的设施之一，拥有320万平方英尺（约30万平方米）的展览区域，供参会厂商展示他们的产品。

CES官网所公布的数据显示，在2019年1月的展会期间，参会者超过了17.5万，参会的厂商超过了4500家。

虽然已经公布了时间，但CES 2021年的主题尚未公布，CES 2020的主题共有5G和物联网、自动驾驶、区块链等11个，而在明年，自动驾驶、区块链、人工智能等前沿领域，预计仍会是主题之一，但具体的主题要在公布之后才会揭晓。