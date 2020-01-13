卢伟冰和荣耀老熊隔空互怼，这次是手机拍照之争

IT之家1月13日消息 临近2020年春节，国内新手机的发布频率也进入了相对缓慢的时期，不过在网上手机厂商们之间的“明争暗斗”并没有停下来，近日，关于小米和荣耀手机之间的“N79频段之争”发展到了“一亿像素之争”，双方你来我往的隔空互怼再次成为了网友们的关注焦点。

早在1月12日，荣耀业务部副总裁（产品）@荣耀老熊曾明确表示，当前我们不考虑使用一亿像素，单纯堆像素只是初级阶段，荣耀老熊认为，五千万“上下”确实对旗舰机已经足够用了，手机拍照不应该单纯追求高像素，应该是光学、传感器、芯片、算法等全面系统性提升，这也是荣耀一直坚持的方向。#荣耀V30#现有的拍照能力已经远远高于这个，我为什么要反而追求落后呢？荣耀关注消费者的综合拍照体验。

1月12日晚间，红米Redmi品牌总经理@卢伟冰对此作出回应，称“看来友商下定决心要止步于4000万像素了，希望友商持续好好打磨，把采用2年前技术sensor的潜力都发挥出来，能够追上我们未来Note系列的拍照水平。”

1月13日，双方的“一亿像素之争”进入第二回合。

今天中午，荣耀老熊发布长微博，解释“亿级像素方向错了”，荣耀老熊在微博中表示，以我们的实力，如果想用所谓一亿像素，两亿像素这种没有任何保护的公开供应链伙伴技术，本身技术上对我们来说没有瓶颈。荣耀老熊表示，拍照好坏最后如果只是简单的像素高低的区别，那这件事就变得太容易了。荣耀老熊将手机摄影发展历史分为三个阶段，并认为，当处在较低水平的初级阶段，几亿像素也无法给消费者带来足够好的体验。

紧接着，卢伟冰微博隔空回应，称“拍照行不行，学大哥品牌去DxO打个分就行，废话多也没用。CC9Pro用730G的ISP做到了DxO分数与大哥品牌年度旗舰产品一样，全球排名并列第一，说明了小米在调校和算法能力的突飞猛进！”

去年11月，小米带来了首发1亿像素的CC9 Pro手机，也一举成为了小米最强悍的拍照手机，因此这段时间内，一亿像素的高像素优势成为了小米的主要宣传。不过从荣耀老熊的观点来看，拍照好坏并不只是简单的像素高低的区别，在其背后更离不开光学、传感器、芯片、算法等协同发展，就好比法拉利的发动机装到家用买菜车上体验并不会好。

目前荣耀老熊还没没有做出下一波回应，不过显然双方之间的较量还会继续。IT之家的读者朋友们，你们又是如何看待高像素之争这个问题呢？欢迎评论留言。