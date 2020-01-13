开机广告拒不一键关闭，消保委起诉乐视

IT之家1月13日消息据江苏省消保委官方微信公众号消息，2019年下半年，针对智能电视开机广告问题饱受诟病现状，江苏省省消保委开展了相关领域消费调查及专项行动，经过三轮信息公开披露，乐视品牌电视所属企业乐融致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐融公司”）未有实质整改措施。2019年12月12日，省消保委依法就乐融公司旗下乐视品牌智能电视强行植入开机广告且不可关闭侵犯消费者权益问题向南京市中级人民法院提起消费民事公益诉讼，2020年1月6日，南京市中级人民法院已正式立案受理。

一、相关案件背景

近年来，关于智能电视开机广告相关咨询和关注度逐渐增多，2019年7月，江苏省消保委通过公开数据、消费者问卷调查、征集志愿者信息等方式对市场上LG、创维、小米、夏普、海尔、海信、长虹、乐视、索尼、三星10家智能电视品牌进行开机广告专项消费调查。发现创维、小米、夏普、海尔、海信、长虹、乐视七家电视均存在销售时未明确告知消费者智能电视存在开机广告、未提供智能电视开机广告“一键关闭”功能、智能电视开机广告不能自主关闭等共性问题。

2019年8月29日，江苏省消保委就调查情况及侵权问题及时向社会公开通报；10月10日，江苏省消保委就调查反映出的问题对上述7家经营者进行公开约谈，并形成《企业告知书》，督促企业限时整改；11月5日，江苏省消保委对各企业回复进行再次通报，除乐视外，其余6家企业均按时提交了实质性整改方案，效果显著。在最核心的“一键关闭”问题上，各企业均表示需要3-6个月不等的技术突破期，以待更好实现功能升级。上述行动均得到消费者及社会各界广泛支持和认可，关注度保持高位状态，维权呼声日益强烈。

二、企业推进有序进行

目前3个月技术突破即将期满，江苏省消保委发稿前与各企业保持沟通，均得到积极回复，如：

●海信表示，有部分机型和库存机型已进行“一键关闭”系统升级试点；

● 小米表示，已进入系统启动时间的压缩阶段，后续会嵌入“一键关闭”功能并进行实测；

●创维表示，大部分机型进度明显，开机广告“一键关闭”功能已进入导入阶段，老机型正在进行技术突破；

●长虹表示，实验室中部分已经实现“一键关闭”,按键响应时间前提5-8s,并持续技术突破中；

●海尔表示，新机型正研究导入“一键关闭”功能，市场在售及消费者已购机型关闭功能升级目前正处于研发阶段。

通过江苏省消保委持续推进及各企业对消费维权保护行动的支持，“一键关闭”功能将会实现。

三、乐视无实质整改

截至2019年10月25日，参与约谈的7家企业均提交了整改回函，大部分企业承诺按照要求有序整改，共同维护消费者合法权益。但是乐融公司最终提交的整改方案有避重就轻、回避问题的嫌疑，整改方案中没有关于“一键关闭”功能的任何实质性表述，却表示在消费者购买协议中明确写明“超级电视产品含有开机推送广告且不可关闭，消费者购买乐视超级电视时知悉并接受上述情况”。经过11月5日第三次公开披露后，乐融公司并未有最新整改方案或举措。

图：乐视回复

江苏省消保委认为，即使经营者销售时作出了告知，履行了告知义务，但该告知内容是消费者购买智能电视就必须接受无法自主关闭的开机广告，对消费者仍然欠公平合理，侵害了消费者相关权益，经营者理应纠正。鉴于乐融公司始终未能正确认识行为的错误，经相关论证，江苏省消保委依法提起公益诉讼，确保《消法》赋予的消费者各项权利得到完全保障，还消费者开机“清朗权”。

四、勇于亮剑击顽疾

本次专项维权行动，江苏省消保委始终直面消费者最关心的权益问题，抓紧“开机广告无法关闭”顽疾，对智能电视开机广告侵权现状进行了详细调查，公开约谈、致函主管部门、拟定团体标准等多措并举，力求在尊重市场规律的前提下，规范智能电视行业，引导经营者开展自律性、合法性审查，有效保障消费者权益。对于拒不整改的企业，江苏省消保委勇于亮剑，发起公益诉讼，坚决维护消费者合法利益。