BBC：44%父母晚上要加班，手机模糊了工作和生活界限

IT之家1月13日消息 据BBC报道，《2020现代家庭指数》报告显示，44%的父母晚上在家需要加班，包括查看工作邮件等，其中四分之三表示别无选择。近一半人认为家里的科技产品，如智能手机和笔记本电脑模糊了工作和家庭生活的界限。

研究发现，50%的人认为他们的老板注意到了工作与生活平衡的必要性，但灵活的工作制度并不能有效地减少工作量。

在那些可以在家工作的人中，几乎一半的人说这可能增加了他们的工作时间。60%的加班者表示，将孩子带去公司是应对工作量的唯一方法。