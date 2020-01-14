微软Windows7的终结也标志着PC时代的终结

IT之家1月14日消息 微软于1月14日正式结束对Windows 7的支持，而英国ZDNet主编Steve Lange认为Windows 7的终结也标志着PC时代的终结。

在Windows 7发布时苹果的iPhone和AppStore也已经面世，不过仍然处于起步阶段，那时候iPad还没有面世。要想在电脑上完成工作或者其它事情就必须用到一台PC。仅仅十年之后，情况就复杂多了

在过去的七年中，个人计算机的销售一直在下降。到去年为止PC类的增长十分有限，这主要是由于企业在不可避免的升级后需要购买新的PC才能运行Windows 10，不过在大多数情况下PC已被各种设备取代，包括智能手机，平板电脑等新锐科技产品。Windows不仅是PC，甚至也已经不再是Microsoft所定义的产品。

当然，这并不是说PC已死，而PC仍将是人们在可预见的未来用来工作的主要设备。这一点许多专家和学者都同意，但这也意味着用户也有出了PC以外的更多选择：比如平板电脑或手机，而在工作之余有些人几乎不接触PC。

甚至个人计算机（PC）的定义也越来越模糊。PC制造商最近有了新的想法，他们带来了各种各样的异想天开的PC设计，有时甚至是闻所未闻的新形状、设计和尺寸。微软Surface就是一台非常像平板电脑的PC，Lenovo的X1 Fold也具有可折叠的屏幕，可以用作平板电脑，微型笔记本电脑或台式机。折叠式和可拆卸式PC现在已成为主流。