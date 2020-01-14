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张朝阳再回应员工迟到扣500：搜狐管理其实还可以再严格一点

2020/1/14 9:32:35来源：新浪科技作者：泽宇责编：懒猫评论：

新浪科技讯1月14日上午消息，搜狐公司董事局主席兼首席执行官张朝阳在接受媒体采访时，回应了搜狐考勤新规争议。

新年伊始，搜狐的考勤新规备受行业关注，新规要求员工9:30前到岗，迟到一次罚款500元，引发行业热议。

对此，张朝阳解释称，“进入2019年以来，搜狐的管理文化变得更加严格，其实还可以再严格一点，因为搜狐秉承的理念是，认真工作是一个人的本分，把工作做好是非常重要的。”

“如果投入2倍的时间，最后得到的将会是4倍的理解，这属于非线性的概念。因为只有投入足够的时间，才能够把心放在这儿，就会更勤奋、更聪明的工作。”张朝阳称，“搜狐是一个媒体平台，一个营销平台，一个具有创意的产品开发平台，大家同时在公司探讨、激发和互动是非常重要的。”

此外，张朝阳在13日晚间与考研网红教师张雪峰直播中也回应称，“市场剥削资本家，资本家就得剥削员工”。他指出，目前好多人都迟到了，1月份应该能罚不少钱。

他解释说：“剥削”不是指剩余价值，资本家在剥削员工，但同时市场又在剥削资本家。在这个竞争的压力下，每个企业就得让每个人的投入产出比最大化，这个企业才能生存。大家的工作才能保住。

张朝阳曾多次提示，搜狐员工在新一年要投入足够的时间，更加敬业和勤奋，以实现更加高效的沟通，这也是搜狐发展战略的重要一环。

张朝阳称，“经济下行，风口确实安静了许多，但搜狐在广告层面涵盖多个行业，涉足多个领域，消费者业务覆盖面广，这使得搜狐具有较强的稳定性。‘东边不亮西边亮’，其他行业也会有消费需求，这是作为媒体的优势。”

而在公司内部，张朝阳则希望要有创新，除了降低成本外，还用增加收入，让平台成长，实现产品创新，“只有在每天太阳升起的时候，你已经开始思考当天的工作，在太阳落山的时候，你依然在热烈地讨论工作，你对工作的兴奋度才能被最大限度地调动起来，你会更聪明、更有想法、更有创造性，了解问题的颗粒度更细致。”这是张朝阳在为搜狐内刊撰写的新年《卷首语》中对员工的期待。

在2020年第一天张朝阳和搜狐员工共同度过的跨年夜上，他表示：“搜狐持续减亏，今年有望进入盈利状态。”

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关键词：搜狐张朝阳

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