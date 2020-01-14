张朝阳：希望狐友国民校花和校草能成为搜狐培养出来的网红

1月14日消息，搜狐公司董事局主席兼首席执行官张朝阳在“搜狐时尚战略合作发布会”上接受媒体采访时表示，搜狐视频基于粉丝经济会在直播社交和短视频社交方面进行一个立体式的演化。

对于由搜狐主办的“狐友国民校花大赛”、“狐友国民校草大赛”，张朝阳表示，“当初是为了推广狐友APP，吸引年轻人，结果变成了一个具有品牌效应的大型真人秀活动，于是有了商业赞助。”张朝阳称，“这也推动搜狐探索粉丝经济，让选出来的人代言、带货、介绍品牌，现身说法、直播，这是一个新的探索。”

而最终能冲到全国10强的校草、校花，除了将有机会签约成为搜狐艺人，获得出演搜狐自制剧的机会。还都会入驻搜狐视频的主播界面，拥有主播账号。“这样他们的粉丝会逐渐增长，走向艺人明星的道路也更加宽广。”张朝阳说。目前校花和校草的脱颖而出主要依赖搜狐网络剧，希望能从搜狐视频和狐友等平台培养他们的粉丝群，成为由搜狐培养出来的网红。

新年伊始，搜狐的考勤新规备受行业关注，新规要求员工9:30前到岗，迟到一次罚款500元，引发行业热议。对此，张朝阳进一步解释，“进入2019年以来，搜狐的管理文化变得更加严格，其实还可以再严格一点，因为搜狐秉承的理念是，认真工作是一个人的本分，把工作做好是非常重要的。”

“如果投入2倍的时间，最后得到的将会是4倍的理解，这属于非线性的概念。因为只有投入足够的时间，才能够把心放在这儿，就会更勤奋、更聪明的工作。”张朝阳称，“搜狐是一个媒体平台，一个营销平台，一个具有创意的产品开发平台，大家同时在公司探讨、激发和互动是非常重要的。”

此前，张朝阳曾多次提示，搜狐员工在新一年要投入足够的时间，更加敬业和勤奋，以实现更加高效的沟通，这也是搜狐发展战略的重要一环。

张朝阳称，“经济下行，风口确实安静了许多，但搜狐在广告层面涵盖多个行业，涉足多个领域，消费者业务覆盖面广，这使得搜狐具有较强的稳定性。‘东边不亮西边亮’，其他行业也会有消费需求，这是作为媒体的优势。”

此外，针对搜狐有无回归港股上市的打算，张朝阳表示，搜狐公司没有这个打算。搜狐旗下的畅游私有化过程还在进行，但正在进行中不能评价。