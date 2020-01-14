印度欲推新版征信系统，允许用户决定是否共享数据

1月14日消息，据国外媒体报道，印度银行系统正准备推出一套名为“财务账户聚合平台”（account aggregator）的系统，让消费者能够自主访问并共享自己的金融数据。

该系统也是全球少数将数据控制权交还给消费者的举措之一。印度将依靠第三方来协调通常很复杂的信息共享过程。该系统将由银行系统提供，印度央行将监管数据收集和共享过程。印度用户可以登录授权的应用程序，能够收集包括支付方式、还款情况、纳税申报情况以及交易内容等各方面财务数据，然后可以选择完全或者暂时与金融机构共享这些数据，以获取贷款、投资理财以及保险服务。

据悉，印度有超过5.6亿互联网用户。在印度央行的支持下，这是一项将隐私保护与信用报告结合起来的重大举措：如果成功，就能够让消费者访问并共享自己的金融数据。它可能为数百万印度人开放信贷市场，同时提供新的数据安全性。

印度信息服务供应商Infosys董事长南丹·尼勒卡尼(Nandan Nilekani) 是这一计划和其他重大科技改革的顾问。他表示，“这就是未来。”

印度用户将会有新的、即时的途径获取他们自己的财务信息。重要的是，他们将控制谁能看到什么，什么时候能看到。然而，金融数据核查公司Perfios联合创始人兼首席执行官戈文达拉贾(V.R. Govindarajan)表示：“我们必须确保数亿受过不同教育和拥有文化程度的印度人正确理解‘同意’这个词。”