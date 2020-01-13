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印度下令对亚马逊和沃尔玛展开反垄断调查

2020/1/13 22:14:17来源：新浪科技作者：李明责编：孤城评论：

北京时间1月13日晚间消息，据国外媒体报道，印度反垄断机构“印度竞争委员会”（CCI）今日表示，已下令对亚马逊和沃尔玛旗下电商平台Flipkart涉嫌违反公平竞争法的行为进行调查。

印度竞争委员会称，手机品牌与电商平台之间签署的排他性协议，以及有关电商公司优待特定卖家的指控，都是导致他们对亚马逊和Flipkart展开反垄断调查的原因。

此次调查也是亚马逊和Flipkart在印度遭遇的最新挫折。之前，印度实体贸易商指控这两家公司违反了该国的外国投资法规，但亚马逊和Flipkart均给予否认。

2018年5月，沃尔玛宣布以160亿美元收购印度最大电商平台Flipkart 77%的股权，而剩余部分股权由之前的投资者继续持有，包括Flipkart联合创始人比尼·班萨尔（Binny Bansal）、腾讯、老虎环球和微软。

随后，印度全国贸易商联合会（CAIT）就表示，反对沃尔玛收购Flipkart交易，因为该交易将创造出一个不公平的竞争环境，将阻止非优先卖方进入市场，并影响线下平台上的小型商家。CAIT当时在一份声明中称：“针对这笔交易，我们已经向印度竞争委员会提交了异议请愿书。”

在沃尔玛宣布收购Flipkart后不久就有报道称，为了与沃尔玛竞争，亚马逊计划在印度市场追加20亿美元投资，从而使投资总额达到约70亿美元。知情人士当时称：“亚马逊豪赌印度市场，在沃尔玛收购Flipkart之后，这一点变得更加明确。印度是全球增速最快的市场之一，亚马逊当然不甘落后。”

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关键词：亚马逊沃尔玛印度

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