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苹果在印度市场强势复苏，今年业绩或再创新高

2020/1/6 21:02:30来源：新浪科技作者：李明责编：嗜橙评论：

北京时间1月6日晚间消息，据国外媒体报道，在刚刚过去的2019年，苹果在印度市场的表现可圈可点。今年，随着苹果官方零售店的开业，以及最强劲的产品组合，苹果今年有望在印度市场再创佳绩。

就iPhone销量而言，苹果去年的开局可能不是很好。但就印度市场而言，苹果总体上做得相当不错。这要归功于一系列因素，包括上一代iPhone机型（尤其是iPhone XR）有吸引力的降价，iPhone 11系列包含了一款更实惠的旗舰产品，以及其他产品推出了一系列有吸引力的计划。除了iPhone，Apple Watch、AirPods Pro和Mac台式机等设备在印度市场也见证了巨大的增长。

所有这些都表明，苹果似乎听取了批评者的意见，人们开始再次信任这个品牌。对此，专家们日前表示，2020年将是苹果在印度市场崛起的关键。业内专家认为，在当地大力生产高端iPhone，以及有史以来第一家苹果零售店的开业，将给苹果在价格相对敏感的印度智能手机市场带来强劲动力。

调研公司Counterpoint Research高管塔伦·帕塔克（Tarun Pathak）称：“苹果在经历了2018年的大幅下滑后，于2019年在印度市场复苏。2020年将是重要的一年，因为今年苹果拥有有史以来最强劲的产品组合，包括iPhone XR、iPhone 11和iPhone 8。此外，还有很多人猜测iPhone SE2也将于今年发布。”

让我们回顾一下过去。苹果供应商纬创最初在印度组装iPhone SE（一款较旧的机型，现已停产），目前正在其班加罗尔（Bengaluru）工厂组装iPhone 6S和iPhone 7。与此同时，iPhone XR（印度市场最受欢迎的iPhone机型）正在苹果供应商富士康位于钦奈的工厂生产。

另有多家媒体报道称，苹果甚至可能推出两款iPhone SE 2机型，一款配备5.5英寸屏幕，另一款配备6.1英寸屏幕。知名苹果分析郭明錤也表示，可能会有第二款iPhone SE 2，被称为“iPhone SE2 Plus”，但他认为，该款产品可能要等到2021年上半年才会推出。

正如之前所报道，苹果还在继续扩大其零售足迹。去年8月，印度出现在其全球地图上。苹果当时表示，期待其印度首家官方零售店尽快开门迎客。

去年10月有报道称，苹果已选定在孟买Maker Maxity购物中心开设其在印度的首家苹果零售店。知情人士称，苹果在该购物中心租用了约2万~2.5万平方英尺的场地，分布在三层楼内，该零售店预计将于2020年9月开业。

权威调研机构IDC印度公司高管乌帕萨娜·乔什（Upasana Joshi）表示，在印度市场，苹果应继续把重点放在700美元850美元的细分市场上。乔什认为，这是iPhone在印度的“甜区”。

据悉，在2019年第三季度，苹果在上述细分市场的份额高达51.3%，在高端智能手机市场位居榜首。Counterpoint Research预计，今年很可能是苹果在印度表现最强劲的一年，业绩或再创纪录。

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关键词：苹果印度

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