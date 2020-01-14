8K版春晚来了！央视2020春晚5G+8K/4K/VR创新应用启动

IT之家1月14日消息 据央视新闻报道，中央广播电视总台2020年春节联欢晚会5G+8K/4K/VR创新应用启动仪式，1月14日在北京梅地亚中心举行。

中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄，科技部、工信部、广电总局、三大运营商、华为公司负责人，中央广播电视总台相关负责人，各家媒体单位代表等出席。

据介绍，目前，5G网络已全面覆盖中央广播电视总台2020春晚主会场与分会场。此次春晚直播中，中央广播电视总台将采用5G+8K技术实现多机位拍摄，并制作8K版春晚。

基于5G网络的移动拍摄和景观等机位的4K信号均接入春晚的制作系统，将为春晚全4K智能直播提供强大的支撑，首创的虚拟网络交互制作模式(VNIS)也将在春晚首次应用，用户可以通过央视频客户端观看2020春晚VR直播和多视角全景式直播。5G、8K、4K和VR等新技术的应用将为用户带来全新的观看体验。

当日启动仪式现场的5G+8K传输测试中，展示了5G网络传输的2020春晚主会场和分会场的8K影像，现场还采用中央广播电视总台首创的虚拟网络交互制作模式(VNIS)展示了主持人与嘉宾的互动场景演示。

今天，2020年中央广播电视总台春节联欢晚会将进行第一次彩排。总导演杨东升说，今年春晚会有很多创新，在技术上，会大量使用5G、4K、8K、AI来推动。在玩法上，也会有四大创新玩法，比如清空5万个购物车等。