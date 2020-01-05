国内首例8K视频卫星转播/直播测试成功，码率120Mb/s

IT之家1月5日消息 根据中国卫通的消息，2019年10月至12月间，北京中联合超高清协同技术中心有限公司（超高清视频制作技术协同中心）与中国卫通集团股份有限公司等单位，在中国卫通北京地球站成功完成了全国首例卫星8K超高清视频卫星传送接收测试。

据介绍，本次卫星8K超高清视频的测试验证，使用中国卫通中星10号卫星C波段和中星6A卫星Ku波段转发器，以及地面天线系统，分别验证了不同频段、不同带宽转发器传输和小口径用户天线模拟接收可行性。

中国卫通表示，现场测试结果可以达到最大视频码率120Mb/s发送8K超高清视频信号，8K电视视频播放流畅，官方称天地之间信息传输速率完全满足未来8K超高清视频直播/转播需求。

根据中联超清的消息，此次测试使用中国卫通中星10号卫星和中星6A号卫星，36M和54M带宽转发器，分别验证了C和Ku频段的可行性。在上行端用富士康提供的夏普8K摄像机采集59.94FPS/50FPS 8K直播信号源，通过中联超清（超高清视频协同中心）/铂岩科技联合提供的8K软件编解码器，对直播信号以H.265压缩编码算法编码，通过中国卫通的Newtec调制器调制后，使用中国卫通C/Ku频段天线上传至卫星；8K下行端，使用中国卫通地面C/Ku频段天线接收卫星转发的8K视频信号，经过NewTec解调后，发给中联超清（超高清视频协同中心）/铂岩科技联合提供的8K解码器进行解压缩，再通过Astro 8429进行SDI到HDMI转换，最终输出给夏普70寸8K电视显示接收画面。

▲8K卫星直播/转播的流畅画面