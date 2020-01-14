刷了Windows 10 ARM32的Lumia 1520使用体验及教程

Windows 10 Build 15035是Windows 10创意者更新的系统版本。可用于ARM（ARMv7）架构的处理器，划重点，意味着所有出厂预装Windows Phone 8及以上的Lumia机型全部可以加入“铺路”大军。

▲处理器为骁龙800

▲内存占用虽然高，但开七八个软件+Word，多任务界面切换依然稳

▲大概就是这个样子

先说使用体验：

流畅度、续航和实用性

以万年旗舰Lumia 1520为例，系统从流畅度来讲不输Windows 10 Mobile，真的，和我的Surface Pro 4没感到多大区别，应用秒开，要说那是什么感觉？用过Windows Phone吗？随便点开一个应用，启动动画结束后进入主界面，就是那种感觉，和Windows Phone手机不相伯仲。

续航：轻度使用一小时消耗8%的电量，从早上9点开始，下午3点时还有50%，当然没有高强度的使用场景，即大发热，就是日常使用，没感觉到怎么发热，略温。

实用性：

实用性大概就是玩玩一下，因为只能安装Windows应用商店里架构明确指定为ARM的软件。

因此，可以使用的软件很少，但QQ这种日用软件是有的，遗憾的是微软商店内的两个微信指定的架构都为x86，所以，微信就不要想了。

那么到底能玩到什么程度呢？

根据本喵两天的使用体验来看：

看B站、看本子、读轻小说、聊Q、刷IT之家、微软MSN全家桶（废了一半）、Office 2013桌面版（划重点）都可以。（其他应用需要大家自己在应用商店摸索）

B站逍遥橙子开发的App客户端版本是可以使用的。

甚至还可以在平板模式下，一边看漫画《鬼刀》，一边用bilibili的小窗口看英梨梨（Windows 10 Mobile做的到吗？）

看本子，漫画什么都可以，可以使用一个名称为“Manga Viewer”的本地阅读器，这款应用应该很早就有了（Windows 8时代的遗留，居然没被微软清理掉）。

阅读轻小说

聊QQ

看群里的铺路帅小伙，名字起的真的有自觉性！

这里提一下相机，相机是可以用的，但你需要合适的软件才行，系统自带的相机在这个版本中被删除了，因为不适用于ARM处理器。

拿QQ扫一扫来将就下

其次，Edge游览器，网易云音乐都可以使用。

网页游览是大家经常用手持设备做的事吧！经过测试在开启多个网页并且后台同时挂着商店应用、及Word、OneNote的情况下：

网页切换、游览依然流畅

多任务切换很稳，从Edge刷完在切换OneNote到界面，可以直接在主界面上滑动，没感到不适性。

但此时唤起开始菜单或开启新的应用，将会出现5秒左右的延迟，应该是内存不够用了吧，毕竟除去系统占用，可用内存不足1GB。

当然刷IT之家的UWP版也没问题。

接下来，到了重点，那就是Office桌面版，Windows RT自带完整的Office 2013，是的，提取自那里，虽然手机屏幕小，但外出应应急这是其他移动版的办公三件套比不上的吧？

此处仅示例Word和OneNote

Word

OneNote

下面是Lumia 1520刷入Windows 10 ARM32的教程部分：

进行本教程前你需要下载以下文件（随着时间将会出现新的版本，截至此教程出现之前为1.4，你需要下载最新的）。

确认你的Lumia 1520是否是Lumia Denim固件。

关闭你的设备加密。

【Lumia 1520刷Windows 10 ARM32系统】相关文件下载：点此链接，提取码：caa0。

当然，刷机是Windows 10 Mobile和Windows 10 ARM32共存，所以你不用担心你原来的Windows Phone系统没了（你甚至还可以刷入Windows RT变成三系统）。

Lumia UEFI解锁教程

注意事项：使用本教程前请先确定你已安装高通相关驱动，我们强烈建议你在Windows 10下执行下述操作。

首先你需要是用一个针对解锁UEFI进行了修改的WPInternals主程序。

选择interrupt the boot-process，关机状态插入你的手机。

正常情况下程序会自动检测到你的手机，特殊情况下请多试几次。

之后在Unlock bootloader进入Flash Mode模式，你的程序应该如下图所示。

接下来选择ffu，在这里需要特别注意：必须先选择第一项，这里是选择你自己的型号的ffu。

接下来选择EDE文件。在Lumia救砖合集包中绝大部分机型都有，如果没有的话建议关掉程序放弃解锁。

最后一项中需要选择一个RM-1085的FFU，版本应为Build 10586.318。

你的界面应该如下图所示：

接下来点Unlock，不出意外的话，程序会自动开始解锁。

如果在此时出现wpinternals提示进入大容量存储模式且长时间无反应，请执行如下操作：

打开任务管理器，点击运行，输入compmgmt.msc，进入计算机管理，

在左侧找到磁盘管理，单击。

随后在右侧找到你的大容量磁盘，它应该如下图所示：

在MainOS上右键，单击分配驱动器号和路径。

你将看到如下界面：

点击添加，分配一个驱动器号。

此后WPInternals将继续解锁进程。

解锁后请进入Flash Mode模式，检查是否如下图所示，如果一致则解锁成功，不一致请重新解锁。

解锁成功后，手机会自动进入大容量模式。

1：打开此电脑

你将会看到如下：

如果你看了MainOS和EFIESP说明进入大容量模式成功，没有的话就去磁盘管理器分配给他们盘符。

2：打开PartitionGuru.exe

3：启动PartitionGuru，如图所示，选择手机硬盘的最后一个分区（Data）。

在这个分区上右键-调整分区大小，

下一步如图所示，划重点，分区前部的空间输入12.00GB，选择建立新分区，然后点击开始，等待分区完成。

分区结束后，就可以部署install.wim。

解压你下载的：

然后将文件名称里“&“符号删掉（如果没有就不需要删除），

打开woa安装脚本，如图，注意看下图的标题栏：

输入你刚才调整分区的盘符号，本教程示例是e，

然后输入1，等待部署，大概20分钟。

安装成功后，回车键回到主菜单，

然后右击此电脑-管理-磁盘管理。

在如图所示的1，右键选择-更改驱动器号和路径。

添加-游览-新建文件夹，

选择e盘（e盘就是你刚才部署的那个盘），输入DPP，确定。

第二部，选择EFIESP，右键-更改驱动器号和路径，步骤和上一步一样，但新建文件夹的名字是EFIESP。

回到部署工具，

输入2，创建引导。

创建完成后，拔掉数据线，

长按电源键重启手机。

此图不清晰凑合用，音量下键-，选择第四项，按相机键确定，

然后进入下面图片，

如何安装应用商店？

设置-更新和安全-开发者选项-旁加载模式，

此电脑-test-appx1，

右键appx-run with powershell ，

等待输入，在蓝色界面输入y ，

运行结束，回车关闭。

右键appxbundle- run with powershell ，

运行结束，回车关闭。

把这两个appx和appxbundle复制到test- appx1-新建文件夹-xaps文件夹下。

重复上述步骤

等运行结束，你会发现应用列表里出现了应用商店。

打开应用商店-设置-关闭自动更新。

教程到此结束。

总结：

大体来说，刷了Windows 10 ARM32的Lumia 1520可玩性还是非常高的，作为一个二次元宅我需要的东西基本都有，当然刷了Windows 10 ARM32还多了一个完整版的Office，其他的你的Windows Phone手机能做的更好，界面操作更方便，但我觉得现在用的Windows Phone手机都已经是备用机了，用来刷Windows 10 ARM32还真是极好的！

特别感谢：Sake、where、Dr.Picsell Dois、Gustave Monce和诸多小白鼠对铺路做出的贡献。