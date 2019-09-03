重大更新后，Windows 10 ARM for Lumia手机接近完美

IT之家9月3日消息 Windows 10 ARM for Lumia项目近期收到一个重大更新，增加了对一些基本功能的支持，包括WLAN（WiFi）。虽然可以将Windows 10 ARM部署到Lumia 950或Lumia 950 XL，但由于各种驱动程序问题，该平台并非真正适用于桌面环境。

开发者社区已经为Windows-on-ARM（WoA）安装程序推出了新的驱动程序包，并进行了许多改进。此更新引入了散热改进，更长的连接待机，更长的电池续航，自动旋转支持等。

值得注意的是，Lumia 950（非XL）在此版本中获得了对WLAN（WiFi）的支持，允许用户最终通过无线连接将设备联网使用。此更新分别解决了Lumia 950和Lumia 950 XL与骁龙808（MSM8992）和骁龙810（MSM8994）的发热和连接待机问题。

以下是所有重要更改的列表内容：

FM收音机信号状态（Airwaves）现已推出。

新的旋转工具，允许用户在Lumia 950设备上手动强制旋转屏幕。

自定义电话拨号器应用“WoA Dialer”，如果你运行2019 Windows 10更新五月版或更早版本它将正常工作。

安装过程即将结束时，设备将通知你。

你会注意到电池续航，蜂窝连接，WLAN和RIL堆栈/驱动程序的可靠性改进。

此更新解决了双重通知问题以及在引导期间破坏FM收音机服务的错误。

新驱动器将默认振动强度调整为80％。

手机现在可以在启动时自动检测单个SIM卡，但辅助宽带适配器将被标记为无效。

当你插入或拔出设备时，充电通知声音将正常播放。

仍然有一些粗糙的的地方，但是当Windows 10 Mobile停止接收每月更新时，Windows 10 ARM for Lumia项目可能足以满足日常使用。