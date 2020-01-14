杨元庆：去年联想转型效果明显，经过了“令人头秃”的拐点

1月14日晚间消息，在联想集团2020春节联欢会上，联想集团董事长兼CEO杨元庆发表演讲称，2019年是联想战略转型效果明显的一年。联想坚定不移地执行转型，终于经过了“令人头秃”的拐点。

杨元庆称，2019年，联想的个人电脑牢据王者地位，市场份额不断刷新纪录，刚刚公布的IDC报告显示，市场份额再次上涨，仍然保持第一位。移动业务扭亏之后，盈利创造并购以来的新高；数据中心业务持续收窄亏损，为实现增长积蓄力量；更令人兴奋的是，智能化转型业务成长迅速，智能物联网、智能基础架构、行业智能、软件和服务业务都在翻着筋斗增长。

“走自己的路，让别人去当柠檬精”，这就是我们闪亮的2019！”杨元庆说，联想的新愿景是要做智能化时代的引领者和赋能者，“梦想在前，我们唯一要做的就是——盘它”。

以下为演讲全文：

各位来宾，亲爱的战友、伙伴、朋友们！

大家新—年—好！

“两年等一回”的联想春晚，是我们最放飞自我、最“菜花”侧漏、最嗨的大趴，平日里被处女座User、不按节奏出牌的BP，还有“扎心”老板耽误的灵魂歌手、风暴舞者，还有身在后厂村儿、心系大天桥的曲艺家们，个个带着“惊不惊喜？意不意外？”的表情，我必须得夸一句：“老铁，深藏不露啊”！

2019年，对我们所有人来说，都具有特别的意义。既是我们的新中国成立70周年，也是联想创立35周年。

35年，值得回味的东西太多。小平房里起步时，联想老一辈每天都在说：“我真是太-难-了”。一群搞科研的“佛系”老师卖起了电子表，倒腾过旱冰鞋。一等攒（zǎn）够了钱，就开始养“机”，从给外国名机做分销，到专注培育“中华田园机”，很快做成了雄鸡中的战斗机，而且走出国门，走向世界。2011年，柳总卸任董事长时，给咱们奖励了一只“鹰”。不妨想想，平时都是老鹰抓小鸡，现在，老鹰奖小鸡，这得多过瘾啊！当然，咱们可不是“光想青年”，到2013年的时候，我们真的成为了全球冠军机，这之后又瞄准更多新业务，跟新的高度死磕。人生能得几个35？一代又一代联想人，肩负新的使命不断上前，生生把35年过成了350年，就是这么“杠精”！

2019年，也是我们战略转型效果明显的一年。虽然国际经济环境不让人省心，地缘政治老不消停，但我们坚定不移地执行转型，终于经过了“令人头秃”的拐点。我们的个人电脑牢据王者地位，市场份额不断刷新纪录，刚刚公布的IDC报告显示，我们的市场份额又涨了！仍然保持第一位！移动业务扭亏之后，盈利创造并购以来的新高；数据中心业务持续收窄亏损，为实现增长积蓄力量；更令人兴奋的是，智能化转型业务成长迅速，智能物联网、智能基础架构、行业智能、软件和服务业务都在翻着筋斗增长。“走自己的路，让别人去当柠檬精”，这就是我们闪亮的2019！

2019年的特别之处，还在于它是我们3S战略的开局之年。在此之前，我们一直在蓄势——开发丰富多彩的智能IoT设备，打造适合不同计算力需求的基础架构，建立自己的大数据平台，结合人工智能的先进算法。这些珍珠散落在各处，到2019年，我们用行业智能把它们串了起来，智能化变革的战略从此明确清晰，我们的新愿景是要做智能化时代的引领者和赋能者！梦想在前，我们唯一要做的就是——“盘它”！对不对？

辞旧迎新，所有我们经历的一切都在充分证明，联想不仅是造梦人、追梦人，更是说到做到的圆梦人！

我们要感谢这个时代，如果没有改革开放，就没有千千万万充满活力的民营企业，就没有今天的联想。我们要回报的，是一个在国际上拥有金字招牌的中国品牌——联想！

我们要感谢关心、支持我们的客户、伙伴和媒体朋友们，无论岁月静好，还是风口浪尖，你们的支持，就是我们的踏实。我们要回报的，是不断成长、共同进步的联想！

而我最要感谢的，是所有一起造梦、追梦、圆梦的一代代联想人，有了你们，曾经风雨兼程，前路荣光与共！

在这里，我要给各位小伙伴和亲友送上新春祝福：祝大家有“鼠”不尽的好运，“鼠”不尽的收获，“鼠”不尽的幸福，所有精彩都“鼠”于你！

给大家拜年了！

最后，我要特别感谢一位老联想，正因有他，才有今天枝繁叶茂的联想，他就是——柳总！上个月柳总解甲归田，我们为柳总准备了一份特殊的礼物，代表集团所有小伙伴的祝福！接下来，让我们用最热烈的掌声请上柳总。