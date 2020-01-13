量产版摩托罗拉RAZR可折叠手机首曝：包装盒设计惊艳

IT之家1月13日消息 摩托罗拉公司早前正式发布新款RAZR可折叠手机，而先前展示的一般都是官方样机，今日联想中国区手机业务部总经理劲哥在微博上晒出了量产规格的摩托RAZR可折叠手机，一起来看一下。

从劲哥晒出的图片可以看出，这是一台容量为6+128GB版的摩托罗拉RAZR可折叠手机，实际可用容量为106GB，具体型号为XT2000-2。值得注意的是量产版RAZR可折叠手机的包装盒设计十分别具一格，整体采用了三角体设计，顶部由透明塑料罩映衬着摩托罗拉的官方Logo，整体设计独具特色。

摩托罗拉RAZR可折叠手机采用一块支持触摸功能的Quick View显示屏，无需打开手机即可进行多种操作，例如播放音乐、自拍、查看通知等。当用户翻转打开内屏时，在Quick View显示屏中看到的内容将移至较大的柔性屏。

摩托罗拉RAZR可折叠手机搭载骁龙710处理器，辅以6+128GB存储组合，运行纯净的Android系统。该设备还具有防水性，使其更耐用。

摩托罗拉RAZR可折叠手机在美国Verizon Wireless的售价为1499美元（约合人民币10525元）。值得注意的是联想集团执行副总裁、中国区总裁刘军在CES 2020期间接受媒体采访时透露，折叠屏手机Moto Razr或将于今年第二季度末在中国市场发布。