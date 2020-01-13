内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

量产版摩托罗拉RAZR可折叠手机首曝：包装盒设计惊艳

2020/1/13 11:28:01来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家1月13日消息 摩托罗拉公司早前正式发布新款RAZR可折叠手机，而先前展示的一般都是官方样机，今日联想中国区手机业务部总经理劲哥在微博上晒出了量产规格的摩托RAZR可折叠手机，一起来看一下。

从劲哥晒出的图片可以看出，这是一台容量为6+128GB版的摩托罗拉RAZR可折叠手机，实际可用容量为106GB，具体型号为XT2000-2。值得注意的是量产版RAZR可折叠手机的包装盒设计十分别具一格，整体采用了三角体设计，顶部由透明塑料罩映衬着摩托罗拉的官方Logo，整体设计独具特色。

摩托罗拉RAZR可折叠手机采用一块支持触摸功能的Quick View显示屏，无需打开手机即可进行多种操作，例如播放音乐、自拍、查看通知等。当用户翻转打开内屏时，在Quick View显示屏中看到的内容将移至较大的柔性屏。

摩托罗拉RAZR可折叠手机搭载骁龙710处理器，辅以6+128GB存储组合，运行纯净的Android系统。该设备还具有防水性，使其更耐用。

摩托罗拉RAZR可折叠手机在美国Verizon Wireless的售价为1499美元（约合人民币10525元）。值得注意的是联想集团执行副总裁、中国区总裁刘军在CES 2020期间接受媒体采访时透露，折叠屏手机Moto Razr或将于今年第二季度末在中国市场发布。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：摩托罗拉RAZR联想

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    