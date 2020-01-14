小米弹出式全面屏手机新专利曝光：前后7颗摄像头

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IT之家1月14日消息 小米已为弹出式摄像头全面屏手机在国家知识产权局申请了三项新设计专利，申请时间是去年5月。
从专利来看，小米总共申请了三种设计专利，都采用了弹出式摄像头，其中弹出式模块中均有两个前置摄像头，后置摄像头也在弹出式模块上，数量则为两颗、三颗和五颗不等，实现最多7颗摄像头。
我们知道，采用弹出式摄像头会牺牲掉设备的轻薄性，暂时不清楚小米怎样解决这个问题。当然，作为一个专利，其目的也并非一定为实现商业化而申请，有时仅仅是为了出于创意保护的考虑。
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