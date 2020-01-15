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台媒：苹果5G iPad Pro将采用毫米波技术，有望10月推出

2020/1/15 8:02:13来源：新浪科技作者：-责编：懒猫评论：

1月15日上午消息，关注电子产业的媒体DigiTimes报道称，苹果公司正在开发一款支持5G毫米波技术的iPad。

根据3GPP协议规定，5G网络主要使用两段频率：FR1频段和FR2频段。FR1频段的频率范围是450MHz-6GHz，又称sub 6GHz频段；FR2频段的频率范围是24.25GHz-52.6GHz，通常被称为毫米波（mmWave）。

▲iPad Pro外形应该还是现在的样子

前者信号传播得更远，更好地服务于郊区和农村地区，但速率较慢；后者可带来大带宽和高速率。

该报道称，中国台湾先进的半导体产业将为5G iPad提供天线封装技术，此外还有5G iPhone。虽然没有具体说明，但几乎可以肯定的是，鉴于5G目前还属于高端功能，生产成本较高，这款iPad将属于是iPad Pro系列。

目前大多数人预计，首款5G iPhone将于2020年秋季发布，但从没有人预测过5G iPad何时发布。而按苹果公司以往的更新规律，新功能通常先给iPhone用，之后才会出现在iPad上，所以比较靠谱的猜测应该是苹果会在10月发布5G iPad。

▲图片来源：WindowsUnited

此前，一直有传闻说一代的iPad Pro也会采用“浴霸”镜头，但它的主要功能是为了构建3D图像，以更好配合AR功能，另外可以猜测的是新一代iPad会有更好的芯片，其他有何改进则尚不知晓。

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关键词：苹果iPad Pro

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