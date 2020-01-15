苹果iPhone 12系列预计最高配备6GB内存

IT之家1月15日消息 据外媒MacRumors报道，瑞银（UBS）分析师蒂莫西·阿库里（Timothy Arcuri）和穆贾尔·沙阿（Munjal Shah）表示，苹果计划在2020年发布一款5.4英寸、一款6.7英寸和两款6.1英寸iPhone。

分析师预计，这四款iPhone都将采用OLED屏幕，但相机规格和RAM等其他配置会因型号而异。

在一份共享研究报告中，分析师提供了他们预计在2020年推出的四款iPhone的概述：

6.7英寸iPhone：配备6GB RAM，后置三摄（支持3D Sensing）

6.1英寸iPhone：配备6GB RAM，后置三摄（支持3D Sensing）

6.1英寸iPhone：配备4GB RAM，后置双摄

5.4英寸iPhone：配备4GB RAM，后置双摄

相机方面的规格与分析师郭明錤此前共享的规格一致，而两个最高端机型中的6GB RAM与2019年11月巴克莱（Barclays）分析师的预测一致。

2020年，5G将成为高端iPhone的重要功能。瑞银还对中国、美国、德国、日本和英国的9000多名消费者进行了调查，发现有22％的受访者认为5G是值得升级智能手机的理由。