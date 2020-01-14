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苹果回应“解锁疑犯iPhone”：已交出有权获得的所有信息

2020/1/14 16:40:29来源：新浪科技作者：李明责编：孤城评论：

北京时间1月14日下午消息，据国外媒体报道，苹果公司周一表示，该公司拒绝接受有关苹果在上个月的佛罗里达州彭萨科拉（Pensacola）枪击案调查中没有提供实质性协助的说法。

去年12月6日，在佛罗里达州彭萨科拉海军航空基地受训的沙特空军少尉阿尔沙姆拉尼（Mohammed Saeed Alshamrani）持枪冲进训练教室袭击，导致3人死亡8人受伤。

在苹果发表这一言论之前，美国司法部长威廉·巴尔（William Barr）将该事件定性为“恐怖主义行为”，并呼吁苹果帮助联邦调查局（FBI）解锁两部涉案的iPhone手机。

对此，苹果在声明中表示，该公司回应了执法官员的所有询问，并交出了苹果有权获得的所有信息。苹果还称，公司在1月6日收到了第一次询问，但直至1月8日才收到有关第二部iPhone的求助通知。

苹果还透露，其工程团队“最近还以电话形式向FBI提供额外的技术援助”。

根据媒体之前的报道，FBI上周曾要求苹果帮助解锁枪手阿尔沙姆拉尼使用的两部iPhone，但被苹果拒绝。

本周一，美国司法部部长巴尔向苹果施压，要求帮助联邦司法部门解锁这两部iPhone。

而苹果随后发表声明称，已经在积极帮助FBI，提供了iCloud备份、账户信息和多个账户的交易数据等公司所拥有的全部信息。

苹果同时强调，加密对保护国家和用户数据至关重要。因此，预计苹果不会为FBI解锁iPhone。

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关键词：苹果司法部解锁

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