川普指责苹果：帮了你那么多，连个疑犯手机都不愿解锁

北京时间1月15日消息，美国总统特朗普刚刚在Twitter上发文炮轰苹果公司。特朗普称，美国政府在贸易和许多其他议题上帮助了苹果，但是苹果却拒绝解锁杀人犯的手机。

▲图1：库克与特朗普

特朗普在推文中谈到了苹果和美国联邦调查局(FBI)之间的冲突，要求苹果配合FBI的调查。苹果和FBI的争执点在于苹果是否提供了适当的协助，以便让FBI解锁佛罗里达州彭萨科拉海军基地枪击案嫌犯的iPhone。由于该iPhone有密码保护，FBI无法打开。

“我们一直在贸易和许多其他议题上帮助苹果，但是他们却拒绝解锁杀人犯、毒枭以及其他暴力犯罪分子使用的手机。现在，他们必须开始行动，帮助我们这个伟大的国家。让美国再次伟大。”特朗普在推文中称。

▲图2：特朗普的推文

在特朗普炮轰苹果前，美国司法部长巴尔已经表达了对苹果的不满。巴尔在周一表示，苹果并未提供“实质性帮助”来解锁嫌犯的两部iPhone。

苹果在周一晚间发布声明回应称，公司已经向执法部门提供了与彭萨科拉枪击案相关的数GB信息，但是不会设置“后门”或者专用软件供执法部门访问。

近几年，苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)一直在培养与特朗普的友好关系，以便能够影响他，避免苹果受到关税的冲击。去年12月，苹果就成功避免了一次关税的影响。

这已经是苹果第二次卷入与FBI的解锁争执了。2016年，美国司法部将苹果告上法庭，要求苹果协助解锁加州圣贝纳迪诺枪击犯赛义德·法鲁克(Syed Farook)的iPhone。这起枪击案导致14人死亡。最终，FBI找到了一家未经确认的私营公司，破解了iPhone的安全系统。

当时，特朗普正在竞选美国总统。他表示：“我完全支持法院的判决。在这桩案件中，我们应该打开iPhone。”

在接到执法部门的传票时，苹果会定期向执法部门提供来其服务器信息。根据苹果网站的统计数据，自2013年以来，苹果已经回复了执法部门的逾12.7万次信息索取请求。苹果全球隐私高级总监简·霍瓦特(Jane Horvath)在本月稍早时候表示，苹果建立了一支团队，夜以继日地回复执法部门的询问。

苹果尚未就特朗普的评论置评。

以下是苹果与FBI最新争执的经过：

1月8日(北京时间)：FBI表示，已经要求苹果协助获取两部iPhone上的数据。这两部手机属于上月在佛罗里达州彭萨科拉海军基地制造枪击案的枪手穆罕默德·赛义德·阿尔沙姆拉尼(Mohammed Saeed Alshamrani)，他已经死亡。苹果当时称，当FBI在上月提出要求时，公司已向FBI提供了所有他们掌握的枪击案相关数据。

1月14日：美国司法部长巴尔称，已经要求苹果提供协助，但苹果至今未给予任何实质性帮助。

1月14日：苹果在稍晚时候反驳称，公司已经回答了执法部门官员的所有询问，并移交了公司所能获取的所有信息。苹果表示，公司在1月6日收到了第一次询问，但是直到1月8日才接到有关第二部iPhone的通知。苹果还披露，公司的工程团队已在近期举行了一次电话会议，为FBI提供额外的技术协助。

1月15日：特朗普炮轰苹果，要求苹果配合FBI的调查。