ColorOS 7限量尝鲜来了：OPPO R17 Pro、Find X系列各2000人

IT之家1月15日消息 ColorOS官方宣布，ColorOS 7 限量尝鲜适配来了，不仅有如期而至的 R17 Pro，Find X的限量尝鲜也在工程师的努力下提前和大家见面。报名入口：进入「设置」-「软件更新」-「右上角设置图标」- 点击「升级尝鲜」。

【开启时间】1 月 15 日 10:00

【尝鲜数量】R17 Pro 系列 2000人；Find X 系列 2000人

【报名入口】进入「设置」-「软件更新」-「右上角设置图标」- 点击「升级尝鲜」

【版本要求】请 R17 Pro 系列用户提前升级至 C.09/C.07 版本，Find X 系列用户升级至 C.24/C.25 版本，在尝鲜通道开启时间按照报名入口路径进入，即可检测到尝鲜报名。

注：此次限量尝鲜适配计划，R17 Pro 系列也包括 R17 Pro新年版、 R17 Pro 王者定制版定制机型；Find X 系列包括也 Find X 兰博基尼版、 Find X 超级闪充版定制机型。

ColorOS官方表示，我们会在保证版本质量的前提下，加快适配速度陆续加量，不断优化体验，给大家带来越来越好的 ColorOS 7，后续适配计划也会第一时间和大家分享，感谢你的耐心等待与支持。

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