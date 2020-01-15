内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

ColorOS 7限量尝鲜来了：OPPO R17 Pro、Find X系列各2000人

2020/1/15 12:15:24来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家1月15日消息 ColorOS官方宣布，ColorOS 7 限量尝鲜适配来了，不仅有如期而至的 R17 Pro，Find X的限量尝鲜也在工程师的努力下提前和大家见面。报名入口：进入「设置」-「软件更新」-「右上角设置图标」- 点击「升级尝鲜」。

【开启时间】1 月 15 日 10:00 

【尝鲜数量】R17 Pro 系列 2000人；Find X 系列 2000人 

【报名入口】进入「设置」-「软件更新」-「右上角设置图标」- 点击「升级尝鲜」 

【版本要求】请 R17 Pro 系列用户提前升级至 C.09/C.07 版本，Find X 系列用户升级至 C.24/C.25 版本，在尝鲜通道开启时间按照报名入口路径进入，即可检测到尝鲜报名。 

注：此次限量尝鲜适配计划，R17 Pro 系列也包括 R17 Pro新年版、 R17 Pro 王者定制版定制机型；Find X 系列包括也 Find X 兰博基尼版、 Find X 超级闪充版定制机型。

ColorOS官方表示，我们会在保证版本质量的前提下，加快适配速度陆续加量，不断优化体验，给大家带来越来越好的 ColorOS 7，后续适配计划也会第一时间和大家分享，感谢你的耐心等待与支持。

相关阅读：

OPPO ColorOS 7最新尝鲜适配机型计划公布

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：ColorOS 7OPPO

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    