张国全：小米LHDC已告一段落，“钉子户”也要想办法照顾到

IT之家1月15日消息 今日中午，小米手机系统软件部总监张国全发文表示，此前答应用户做的LHDC目前已经告一段落，并公布了已经落地支持的机型。

MIUI最新稳定版已经支持的机型：

小米9 Pro 5G、小米CC9 Pro、Redmi K30、Redmi K30 5G

MIUI最新开发版已经支持的机型（后续将跟进稳定版）：

小米MIX2S、小米8、小米8透明探索版、小米POCO F1、小米8SE、小米8青春版、小米8屏下指纹版、小米MAX3、小米MIX3、小米9、Redmi K20、Redmi K20 Pro、小米9SE、小米CC9

张国全指出：“我米的风格大家都知道，‘钉子户’也要想办法照顾到！各个产品还是区别不小，其实工作量非常大。”

同时，张国全还简单介绍了LHDC，以下为其介绍内容：

LHDC全称Low-Latency Hi-Definition Audio Codec，是一种基于蓝牙A2DP协议所开发的高音质蓝牙音频编解码器。该技术提供了高音质和低延迟两种蓝牙音频传输方案。

在高音质方面，LHDC Hi-Res最高可以实现通过900 Kbps传输24 bit / 96 Khz的高解析度音频，是传统蓝牙音频编解码器SBC (328 Kbps)的近3倍。LHDC是继Sony的LDAC之后，成为日本音乐协会认证的第二个达到Hi-Res Audio Wireless的蓝牙高音质标准。

在低延迟方面，LHDC Low-Latency模式为游戏应用提供了优质的蓝牙音频低延迟体验。传统的蓝牙SBC编解码，在游戏中的音画延迟一般会达到400ms。使用LHDC Low-Latency方案后，最低可将蓝牙音频的延迟降到80 ms，大大增强游戏中的音画同步。更低的游戏声音延迟，让游戏玩家不错过最佳战机。