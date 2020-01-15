中国银联“高铁贵宾礼遇”升级，商务座安检通道权益上线

IT之家1月15日消息 中国银联今天宣布，“银联高铁贵宾礼遇”升级，此前该服务已经覆盖上海、广州、深圳、杭州、宁波、重庆、武汉、长沙等40余个城市高铁站。

现在上海、杭州、南京华东三城市升级开通了包含商务座快速安检通道在内的全套高铁贵宾服务，上海虹桥、杭州东站、南京南站更可享受高铁商务座快速安检通道、休息室服务、礼宾员陪同引导至检票口快速检票的全套服务。

“银联高铁贵宾礼遇”覆盖的40个城市。

下面是具体内容：

服务对象

银联白金信用卡、银联钻石信用卡持卡人

服务有效期

2020年1月1日至2020年12月31日

服务内容

银联高铁贵宾权益服务内容包括：高铁休息室服务、礼宾员陪同引导至检票口快速检票。上海虹桥站、杭州东站、南京南站更可提供高铁商务座快速安检通道、休息室服务、礼宾员陪同引导至检票口快速检票的全套服务（各高铁站服务存在一定差异，请以权益专区内容为准）。

卡号以62开头的银联白金信用卡持卡人，可在上海、广州、深圳、杭州等全国40余家高铁站以优惠价享受高铁贵宾权益，即2次1元单人服务（仅限持卡人本人）、1次6.2元三人服务（含持卡人和最多两位随行宾客）。

卡号以62开头的银联钻石信用卡持卡人，可在上海、广州、深圳、杭州等全国40余家高铁站以优惠价享受高铁贵宾权益，即4次1元单人服务（仅限持卡人本人）、2次6.2元三人服务（含持卡人和最多两位随行宾客）。

银联高铁贵宾权益每日合计限量500单，每日7:00开售，先到先得。每个权益账户每日仅限购买2单，购买后的权益券码有效期至购买当日23:59:59，到期未使用将在规定时限内自动退款，权益次数不退还。两次权益核销间隔时间不得低于1小时。

条款及细则

(1) 本权益可在“中国银联95516”微信公众号中的“惠->高端卡礼遇”或者“云闪付APP->权益精选”中直接预订或查询。

(2) 本权益仅适用于中国大陆地区发行的卡号以62开头的银联白金信用卡及银联钻石信用卡。具体指卡号以62开头、卡面有银联标识及“PLATINUM/白金”或“DIAMOND/钻石”字样的信用卡。

(3) 本权益由广州悦途网络科技股份有限公司提供服务。持卡人如遇到位置咨询、流程使用、发票开具等各类问题，请致电悦途7*12小时（8:00-20:00）客服热线4009209966进行咨询。

(4) 银联高铁贵宾权益每日合计限量500单，每日7:00开售，先到先得。

(5) 单人权益仅限持卡人本人享受服务。三人权益持卡人可携最多二位随行宾客共同享受服务，须与持卡人乘坐同一车次。1.2m以下儿童不计入随行宾客数，1.2m以上儿童将计入随行宾客数。

(6) 本权益无需提前预约，持卡人可实时购买后在站厅实时认证使用。每类权益（单人权益和三人权益）均需认证完毕后，持卡人方可购买下一次权益。

(7) 符合同一云闪付账户、同一银行卡预留手机号、同一银行实体卡号、同一身份证等任一条件的，均视为同一权益账户。每个权益账户每日仅限购买2单。每个权益账户下的两次权益核销间隔时间不得低于1小时。

(8) 持卡人在支付权益订单金额成功后可获得权益码凭证。持卡人在高铁站厅服务信息指定地点出示权益码凭证，由工作人员核验权益码、车票信息、所持银联白金信用卡或钻石信用卡的姓名等相关身份信息后，通过扫码认证核销即可尊享服务。

(9) 持卡人购买权益后，权益券码仅限当日有效，即权益券码有效期为购买当日23:59:59。如到期后权益未使用，将在有效期满后的次月10个工作日之内，按照持卡人实际扣款金额自动退回至持卡人银联卡。权益视作已使用，并计入权益使用次数。

(10) 高铁贵宾厅候车时间一般为3小时/次，但遇到清明、五一、中秋、国庆、春运等节假日高峰期或特殊会议时期，实际接待时间以当地站厅为准，原则上不低于1小时/次。若遇高铁贵宾厅接待饱和状况，贵宾厅服务使用会因此受限，请依据各高铁当地站厅的实际服务情况为准。请根据您的出行计划，按照服务列表中站厅的位置和营业时间，合理选择购买权益的时间并享受服务。

(11) 为使更多的用户享到本活动优惠权益，对使用或涉嫌使用违反活动规则或不正当方式套取银联优惠的用户及其所使用的工具，包括但不限于手机号、银行卡号、APP账号等，中国银联和商户有权不予优惠、追回已发放的优惠,并拒绝其今后参加银联的任何优惠活动。

(12) 用户参与活动即视为理解并同意本活动细则。高铁站厅服务信息以中国银联权益专区显示的服务网络查询内容为准。本次活动所有时间点以中国银联后台系统时间为准。在法律许可的范围内，银联保留调整、暂停和终止本活动的权利，并经公告后生效。