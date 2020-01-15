外媒看三星“人造人”：路还很长

1月15日消息，据国外媒体报道，三星旗下Star Labs实验室在2020年CES上带来了最新的虚拟人项目Neon，在业内引起了一片轰动。但是该演示项目并没有整合人工智能大脑，功能显得有些单薄。未来Neon团队还有很多工作要做。

以下是翻译内容：

CES一直是充斥着各种噱头的活动，今年展会上的大新闻是来自三星Star Labs实验室的Neon项目。三星早在参加拉斯维加斯的展会之前就开始宣传它的“人造人”。

自我炒作通常有一定的危险，往往需要特殊的勇气来作出承诺，并在现场演示中展示自家技术。Star Labs实验室总裁兼首席执行官普拉纳夫·米思特里(Pranav Mistry)站在一群“虚拟人”面前，向记者和观众们介绍Neon项目。用米思特里的话说，Neon是外观、说话和行为都像人类一样的虚拟助手。但在观看了关于Neon项目的概念视频后可以看出，Neon类人聊天机器人目前还只是失败的哑炮。

在演示过程中，米斯特里与屏幕上的一位女性虚拟人聊天，问她问题，并使用应用程序变换各种面部表情。这些虚拟人大多看起来很真实，也能够成功回答一些问题，但问题在于演示是被团队严格控制的。即使在这种情况下，Neon似乎也很笨拙。演示中，只能由Neon团队成员提出问题，而且虚拟人的表演也很僵硬。可以说，这种虚拟人根本没有用。

虽然整个演示是“现场”进行的，Neon团队成员也用电脑随机生成了预先渲染好的独特问题，但这些并不是三星在演示中所宣传的与人类无异的人工智能。到目前为止，几乎没有证据表明这家公司能够实现自己的愿景。

Neon项目的长期目标是让虚拟人像真人一样行动和做出反应。与Alexa等语音助手不同，Neon并未被设计成取之不尽的知识源泉，而是被用于礼宾、导游以及引导人员等特定任务，或者是充当用户的数字伴侣。想学吉他吗?也许虚拟人就可以教你。

米思特里从去年10月开始担任Star Labs实验室的首席执行官，领导着这个项目。他还参与开发了Ballie机器人和三星机器人厨师Bot Chef。在此之前，米思特里是开发首款智能手表Galaxy Gear的研究副总裁。米思特里说Neon的想法已经酝酿了两年，但该项目6个月前才初具雏形。“这是该技术的预览版，甚至还不是测试版。它还远远没有准备好推出，”他坦言。在CES上的一条推文中，米思特里还把Neon称为“刚刚四个月的年轻创业项目”。

演示中的头像是基于真人的身体和面孔。Neon项目以真人的头像为基础，然后在其上叠加了人工智能图层，从而生成“数百万”种可能的动画，手势和声音反馈。

Neon项目有两个主要的组成部分。第一个是代表“实时响应现实”Core R3，是Neon虚拟人动作和表情背后的渲染引擎。目前所有的虚拟人都是基于真人，但Neon只从中提取了基本形象，其他所有工作都是由Core R3技术完成的。资深技术作家安吉·钱(Angie Chian)在介绍Neon项目时表示：“虚拟人的外貌特征来自于真人的长相，但行为特征不一定是他们的。”“我们可以赋予他们新的姿态。所以这位女士笑的方式不一定是她在现实生活中笑的方式。我真的不知道她是怎么笑的。”

Neon的终极目标是能够完全从零开始构建虚拟人，不需要模仿任何真人。米思特里说他们最终应该能够做到这一点。

第三方将能够将自己的特征信息插入Neon，从而提供“大脑”。例如一家酒店可以通过订购Neon项目打造一个数字化的接待员，然后利用Neon技术为自家业务提供特定信息。米思特里甚至相信，总有一天，我们会看到Neon被用作新闻主播来播报重大新闻。然而，他坚称，“Neon项目的意义不在于取代人类”。

Neon项目尚未发布的第二个组件是Spectra。这个软件引擎将成为虚拟人的记忆，可以从互动中了解用户，并随着时间的推移变得更聪明。这正是Neon需要兑现承诺的地方，但这也是三星，以及很多公司都遭遇挫折的地方。

Neon团队指出，目前虚拟人并没有使用三星的现有技术，所以其并不是建立在三星Bixby语音助手的基础上。米思特里表示，至少目前三星还没有加入Neon的路线图。这很容易让人回忆起三星在人工智能领域的种种失败尝试。今年，谷歌Assistant和Bixby将在今年与Alexa和亚马逊Alexa都将被整合进三星电视，这两款数字助理都比Bixby功能更强，也更受欢迎，这可能被视为三星对其失败的承认。此外，三星首款智能扬声器的发布似乎无限期推迟。

Viv是另一个失败的案例。三星在2016年收购的人工智能平台最终被整合到Bixby 2.0中。Viv在首次亮相时是一个引人注目的产品，比Neon更成功，但却无果而终。这让人不禁会想，三星是否该去追逐像Neon这样的项目。

米思特里表示:“Spectra将给用户带来希望在手机上拥有的那种体验。”他对这方面持乐观态度，但没有提供具体细节。“Spectra将赋予虚拟人这样的能力：我了解你，我知道你的偏好，我知道你很累，我知道你不喜欢这部电影，所以我不会再谈论它。”

Neon计划在今年年底前与部分合作伙伴进行测试，但在一段时间内还不会全面推出。实际上，CES上进行的演示是在一台功能强大的计算机上进行的。最终Neon项目上线时，可能会转移到云上进行处理。

三星最大的错误是在没有Spectra组件的情况下过早展示了Neon项目。目前Spectra看起来只是精心设计的聊天机器人。如果有了一个大脑，Neon可能会更特别，更有用。特别是在亚马逊致力于将Alexa的语音回复更加人性化的时候，Neon似乎认为，能够让用户看到一个互动化身更有意义。

即便就客户服务市场而言，Neon似乎也来晚了。专注于为客户服务提供数字虚拟人物的初创公司Soul Machines最近筹集了4000万美元，宝洁、苏格兰皇家银行和谷歌等公司已经在客户服务方面部署机器人，并取得了一些成功。Soul Machines的系统也占了上风，因为它使用IBM的Watson人工智能系统进行一些语音处理。

Neon有可能永远无法走出实验室，或者也可能被卖给别人，现在说会发生什么还为时过早。“如果你看看游戏行业，在过去的15年里，它试图让角色看起来更真实。如果你去电影行业，同样的事情也会发生，” 米思特里说。“人们想要这些。”

米思特里也承认，距离Neon真正上线还有很长的一段路要走。Neon虚拟人看起来确实很像真人，而且潜力巨大。但真正的考验尚未到来，Neon能否将虚拟人技术和人工智能结合在一起还有待观察。