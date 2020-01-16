腾讯微信付费阅读文章长这样！还能支付宝支付，苹果会抽成30%

IT之家1月16日消息 腾讯微信团队昨天表示，目前微信灰度测试订阅号付费能力，符合条件的运营者可以前往公众平台开通付费功能。成功开通后，运营者可对原创文章的部分或全部内容设置收费，用户购买文章后方可阅读全文。

那么微信付费阅读文章到底是什么样子呢？目前已经开始有微信号文章开始测试该功能了。IT之家编辑先带你简单浏览一番。首先并不会出现下面的这种情况。

因为作者是需要设置可免费阅读进度的，不然也无法吸引用户进一步阅读。比如测试的这篇文章中，可以将进度设置为14%。作者设置阅读全文的费用为1元，只要人人都给我1元，那.......

IT之家报道，目前，运营者可在1~208元里的35个价格档位选择合适的定价，暂时不支持运营者自定义价格。

你如果没有付费，文章底部赞赏的地方会清楚地显示费用，和已经打赏的人数和头像。

IT之家提醒，iOS版微信是需要通过苹果IAP支付的，也就是说苹果是需要分成的（苹果又成最大赢家），此前微信的赞赏功能，腾讯和苹果达成协议，是100%返现给作者的，现在的微信付费阅读功能，需要先把费用给苹果，苹果再和微信结算，剩余的钱再归作者，灰度期间微信平台暂不抽成，正式上线之后，微信也要抽成赚钱了。

还需要注意的是，由于iOS版是通过苹果IAP支付的，如果你的App Store绑定了支付宝支付，那么你就可以通过支付宝来购买微信的付费阅读文章了。购买之后，微信公众号会发布支付通知，另外支付宝账单中也会出现App Srore的支付款项。

IT之家编辑花费1元钱解锁了这篇文章，当然购买完成后，文章的状态变成全部可读，相关状态变成已付费。

需要注意的是，付费图文必须是原创文章。对于付费图文，用户未付费前可免费阅读前言和试读部分，留言只可查看；付费后可以阅读全文、写留言。除此之外，付费图文暂不支持转载、赞赏、插入广告。

IT之家发现，购买文章之后，举报中还多了一个内容就是滥用付费，也就是你可能觉得这篇文章根本不值得花钱。目前尚不清楚是否支持退款操作。

IT之家编辑还测试了安卓微信版的付费阅读，不过目前似乎还不能支付购买。

