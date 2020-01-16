UWB技术将成旗舰机标配，大量用例蓄势待发

各种消息显示，2019年已经在iPhone中应用的UWB，在2020年开始Android厂商也将推出支持UWB的机型，同时大量的用例也正在蓄势待发。

Android今年跟进UWB

2019年9月，当三颗摄像头的iPhone发布时，对于大多数人来说最为强劲的技术点莫过于在审美上有些争议的镜头模组，但对于另外一些关注技术的人来说，新加入的UWB也更令人期待，这项翻译为“超宽带”的技术在iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max中均有内嵌，俨然成为了苹果在iPhone系列产品中新的标配。

而在此之前的2019年8月，三星、索尼、恩智浦、博世在内的多家公司还联手成立了FiRa联盟，目标是加速UWB的生态发展，这也基本意味着三星、索尼未来都将会推出内嵌UWB技术的手机。

恰好在本周，Barclays的分析师预测，首款内嵌有UWB技术的Android手机将会在2020下半年发布，届时将会采用恩智浦的一颗集NFC、UWB多合一技术的芯片。此前在2019年9月，恩智浦曾推出可应用于移动终端设备的安全精密测距芯片组SR100T，将SE（安全元件）、NFC和UWB精密测距技术相结合为一体式解决方案。

连接技术的“新星”UWB

UWB在2019年被誉为连接技术的“新星”，但它却源自于上世纪60年代，过去实际上是一种通信协议，在2003年左右还是着重于高速数据传输的短距离协议。不同于传统的通信技术，UWB通过发送和接收具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输的，由于脉冲时间宽度极短，因此可以实现频谱上的超宽带。

但经过十多年的演进，UWB基于2ns脉冲的特性，可以进行精准安全的空间定位，还可做到约5厘米的精准定位并能测量角度和距离，远程技术范围为1至100米，同时保证节点之间的安全连接。这一能力也是目前Wi-Fi定位或蓝牙定位还无法实现的。不过，UWB在功耗方面会高于蓝牙，所以在电池供电的情况下也会有一些局限性。

也正是因为UWB的空间定位能力，才有了苹果在iPhone 11、iPhone 11 Pro系列中所宣传的“能再精准一些吗？太能了”文案，使得新款iPhone可感应附近其它配备U1芯片的苹果设备，并准确判断出彼此的位置关系。iPhone用户在使用隔空投送功能时，只需将iPhone指向其他人的iPhone，系统就会为对方优先排序，方便用户更快速的分享文件。

然而，通过对于上文中UWB的了解不难发现，新款iPhone对于UWB的通过方位判定来快速传文件的应用，显然并未发挥UWB在空间定位中的巨大能力，这也正如苹果在这项功能介绍的最后所说的“这仅仅只是开始，让人期待的还多着呢”。

UWB用例潜力巨大

据悉，目前所有主要的汽车厂商都在研究基于UWB的汽车钥匙，原因就在于UWB可以带来更安全、更便捷的无钥匙系统。目前的汽车无钥匙系统均在开车门时使用，一般情况下驾驶员还需要带一把有线或无线的钥匙来发动汽车。而此前曾有小偷用蓝牙中继，通过无钥匙系统中的Bug，使在用户的钥匙放在家里的情况下把门口的车偷走。但是由于UWB有精准定位的能力，就可以物理感知车钥匙在车里、车外还是车的前端，从而避免产生对于车钥匙位置的误判造成车辆丢失的情况发生。也可以说，未来用户的手机就可以成为汽车的钥匙，同时还能保证安全性。

UWB还可以应用于可穿戴设备，进而实现室内定位功能。例如将UWB应用于儿童手表中，这样在商场或游乐场等人流众多、环境负责的区域内，通过智能手机与可穿戴设备的结合，家长也可以精准定位出小孩的方位。

同样利用UWB拥有精准定位和精准信息的能力，还可以更加个性化地控制智能家居中的功能，例如可以实现无需动手操作的门禁、进行VR游戏时的安全距离提醒、根据用户位置而自动进行调整的更智能的家居控制等；在企业级的应用中，还可以应用于门禁打卡、智能会议系统、员工紧急集合等；智能零售领域可以应用于室内导航、互动营销、资产追踪、以及无需动手操作的支付。

据了解，目前国内很多厂商已经准备在2020-2021年开始让采用UWB的应用落地，从落地终端的形态上来看将会率先进入手机领域，随后是可穿戴设备与智能家居设备，并且将会打通手机、物联网、汽车之间的服务流程。