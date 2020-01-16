苹果：iPhone 11/iPad Pro“主机级”游戏《帕斯卡契约》开放下载

IT之家1月16日消息 苹果在2019年秋季新品发布会上发布了iPhone 11，在发布会上还展示了来自中国开发团队的游戏以突显性能，这款游戏就是《帕斯卡契约》。1月16日今天正式开放下载，价格45元。今天苹果官方推荐了这款游戏，并将其称作是“主机级游戏”。安卓版将在2020年第二季度上线。

《帕斯卡契约》是一款幻想风格的动作角色扮演游戏，由TIPSWORKS工作室开发，拥有超高品质的画面表现，将带来移动平台前所未有的感官体验。

世界被黑雾笼罩，光明微渺而神秘，人们在其中迷失狂乱……而这一切背后的秘密至今无人知晓。玩家将操作多名角色，体验深邃的故事，探索多样的地图，遭遇超乎想象的敌人，在史诗级的配乐中面对史诗级的BOSS，迎接史诗级的死亡与真相！

苹果表示，有一种画质比超高还高，在iPad Pro或iPhone 11上可以设置超高之上的游戏画质，可以感受到3D场景中浮动的粒子，变幻的光影，营造出逼真的空气流动感。玩家附近的草木水流都是实时动态，还有远景只要能看到就能去，无限接近开放世界。

这款《帕斯卡契约》游戏还支持Xbox、PS4主机手柄。

■故事背景

上古时代，一场天灾导致太阳沉入海底，失去光明的大陆突然被名为“污秽”的黑雾所笼罩。与此同时被后人尊为神明的“巨像”第一次行走于大地之上，散发着星火一般的光，驱散着黑雾也为人类带来了唯一的希望。

千百年之后，人类早已习惯同巨像相伴而行，穿行于黑雾之中苟延残喘。然而一场神秘的瘟疫，导致巨像相继陨落。被教会放逐的先驱者泰伦斯，发现这场瘟疫似乎与多年前离开自己的妻子——特蕾莎，有着某种联系。为了追查瘟疫的源头，同时也为了寻回失踪多年的妻子，泰伦斯开始了一场极尽悲苦的救赎之旅。

■游戏特色

◆20小时以上的游戏内容，让人难忘的冒险

◆4名可操作角色，4种特色鲜明的战斗体验

◆几十种敌人，丰富且有深度的ACT战斗

◆众多NPC和隐藏支线

◆极具探索感的立体地图

◆电影化的演出与叙事，全程语音

◆极富渲染力的配乐，由世界著名交响乐团倾情演奏

◆使用MFi认证手柄游玩，操作体验更佳

◆买断制付费，无内购

◆发售后追加内容：

1.剧情DLC，包含新的可操作角色和新的剧情

2.多人PVP、PVE模式

《帕斯卡契约》iOS版下载，点此链接。