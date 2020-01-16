苹果股价上涨480%，库克打脸“怀疑论”

北京时间1月14日消息，CNBC今天刊文称，虽然主政苹果期间没有推出像iPhone这样的爆款产品，但库克另辟蹊径，通过推出以iPhone为“锚”的产品和服务，苹果照样可以风生水起。

▲蒂姆·库克在专卖店欢迎购买iPhone的消费者

以下为文章全文：

蒂姆·库克(Tim Cook)出任公司CEO后，苹果处境很不妙。

史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）2011年去世后，怀疑论者开始质疑苹果是否还能推出像iPod、iPhone和iPad这样的爆款产品。随着三星等对手推出配置大尺寸屏幕和更多功能的手机，对库克和苹果的悲观情绪一直弥漫到2012和2013年。

在怀疑论者看来，苹果完了。苹果失去了精神领袖，像库克这样的“运营人”没有能力推出爆款产品。虽然苹果利润仍然屡屡超过华尔街预期，但远期前景却不被看好。

但怀疑论者真的错了。

诚然，库克主政下的苹果没有能推出像iPhone这样的颠覆性产品，但他却使iPhone的增长迎来新时代。

库克时代，iPhone成为苹果整个生态链的“锚”。虽然过去数年iPhone出货量出现反复，但苹果围绕它打造出了有吸引力的配件和服务。

库克还成功说服投资者相信，衡量苹果成功的指标绝非只有iPhone出货量。

自库克2011年8月接过苹果帅印以来，苹果股价累计涨幅达到约480%。2018年，苹果成为全球首家市值冲破万亿美元的上市公司。自去年9月发布iPhone以来，苹果股价上涨约45%，市值增加约4500亿美元——4个月内市值增加了逾4个特斯拉。

▲库克主政期间，苹果股价上涨约480%

那么问题来了：库克取得成功的原因是什么？哪些因素又会是今年苹果股价上涨的动力？

让iPhone不再小众

库克上任伊始，苹果的主要目标是普及iPhone。当时，在美国只有Verizon和AT&T网络支持iPhone。在库克时代，iPhone走向全球，并在2014年“拿下”拥有约7.6亿用户的中国移动。

当年，苹果一反传统，推出两款屏幕尺寸可以与竞品媲美的iPhone 6，开启了一个“超级周期”。仅第四季度，iPhone出货量就达到惊人的7450万部。

7450万部是iPhone出货量的顶峰，怀疑iPhone出货量能继续“高速狂奔”的声音开始出现。

让怀疑论者出乎意料的是，iPhone出货量见顶是库克新篇章的开始。iPhone成功的机遇千载难逢，从技术上说要复制它是不可能的。面对这种情况，库克另辟蹊径，为苹果找到了新的增长动力。

服务以iPhone为“锚”

目前，在苹果话语体系中，不断增长的服务产品线成为了最热话题。

苹果服务产品包括iCloud云服务、App Store应用商店、Apple Card银行卡、Apple Music，以及与谷歌的搜索合作。

▲iPhone上的Apple Arcade游戏服务

去年苹果加码服务领域，推出了Apple News+、Apple Arcade和Apple TV+。因为，苹果已经奠定了利用服务获得收入的基础：积累了近10亿的iPhone用户。

在上一财季财报分析师电话会议上，库克透露了苹果大服务战略的蛛丝马迹，称公司在考虑推出“Apple Prime”一揽子订阅服务，用户只需按月交费，就可以享受包括从iPhone升级到流媒体服务在内的各种服务。

可穿戴设备

除服务外，可穿戴设备也成为苹果一项有趣的业务。在AirPods系列无线耳机和Apple Watch带动下，苹果可穿戴设备单季度销售额有望突破100亿美元。

苹果可穿戴设备业务的“锚”也是iPhone，这大大提高了苹果对用户的吸引力。

5G乐观情绪

最后来说说iPhone。有分析师预测，今年秋季发布的5G版iPhone将引爆又一个“超级周期”。

不过，虽然美国四大移动运营商表示今年将加快5G网络部署速度，但现实是，即使它们能兑现自己的承诺，5G网络覆盖也不是4G对手。今年秋季购买5G版iPhone，用户大概率可能仍然被迫使用4G网络

即使没有能再次引爆iPhone“超级周期”，对苹果来说也无所谓，为庞大的生态链增添新产品，苹果也可以活得风生水起。