过年了，给自己挑几件能提升幸福感的礼物

不管是在上班还是在上学，大家也都忙活一年了，这不快过年了，上班的能领一领年终奖，上学的可以收一收压岁钱，为了来年更好的工作学习和生活，提高生活品质，不妨送给自己一件能提升幸福感的礼物。小编翻了翻自己的“陈年”购物车，发现几类还不错的大物件儿或小物件儿，跟大家分享一下。



一、即热饮水机

“多喝热水。”不管这几个字曾经听起来多么讨厌，适当地多喝点热水或温水还是有好处的，不过这件事麻烦就麻烦在，我们想随时随地有热水喝并不容易。用保温杯吧，喝几口就没了，温度还不一定合适；用饮水机呢，换桶费劲不说，我们不想喝水的时间饮水机也会时不时地加热，不太经济。

这时候我发现即热饮水机就能很好地解决需求，想喝热水时只要按一下，等个三五秒就会直接出热水了。一般即热饮水机都会设置有三个以上的温度档位，比如55℃、70℃、85℃、95℃、100℃等，这样一来不仅想喝水时有合适的温度，想要泡个茶、冲个奶茶、泡个泡面也非常方便。

此外，即热饮水机在待机时几乎不耗电，只有在加热水的很短时间内功率比较高；由于是按一下就出热水的设备，安全问题也要考虑到，多数即热饮水机都有儿童锁功能，能有效避免小朋友误操作，相较于传统饮水机扳一下就出热水要更安全。不少即热饮水机的价格可以做到300元上下，我之前关注过心想的一款五档即热饮水机，可以配合净水器使用，最近米家也有一款即热饮水机众筹价为199元，体验不错，上市后售价为249元。

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二、显示器挂灯

小编在大学时用的是外接显示器，熄灯以后用电脑是个比较麻烦的事，我觉得只有显示器和键盘发光有些刺眼，就需要开一盏台灯，让眼前的光线整体柔和了许多，不过台灯摆在一边就会出现键盘两侧亮度不一致的尴尬场面。

然后不知道谁给我推荐了显示器挂灯这种神器，这么一个LED灯管，挂在显示器顶端，开启后可以投射下足以覆盖整个工作区域的光线，相较于台灯更加柔和且均匀。

稍高端一些的型号如明基的ScreenBar系列，亮度和色温等均可单独调节，有独立的控制按钮且支持根据环境光自动调节。

原理图

花上千块买个挂灯对许多人包括我来说还是比较贵的，市面上也有许多基础功能比较完备的入门级产品可选，价格大概在300元左右，配合桌面显示器的体验会好于同价位的台灯。

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三、电动牙刷&冲牙器

早上起床后，就是不想动，刷牙洗脸这种幅度都算是“剧烈运动”，而且你拿牙刷慵懒地蹭那么几下也不见得能刷多干净。说来也巧，有一种东西叫电动牙刷，刷牙期间你不需要怎么动，给它调整一下姿态把每颗牙齿都覆盖到就可以了，此外电动牙刷的清洁效率不知道比手动高到哪里去，在刷牙期间的震动次数是以万计的，甭管几十年的麒麟臂在它面前都是弟弟。

电动牙刷的入手门槛并不高，米家一两百的声波电动牙刷个人感觉还不错，刷头价格也算合理，更便宜的还有三十多一支的，预算充足的话可以选择更高端一些的欧乐B或者飞利浦。你要是预算再充足一点的话，还可以挑个冲牙器配合着使用，简单来说就是“水牙线”，可以清理刷牙不容易清洁干净的食物残渣什么的。

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四、石头扫地机器人

回到家我不太愿意扫地，更懒得拖地，不过每周还是得把地面清理个一两次，内心极不情愿但也不能看地面这么脏着。自从体验了石头扫地机器人后，感觉自己从地面清洁劳动中解放了。

现在有不少扫地机器人都支持扫拖一体，清理尘盒、换洗拖布远比自己扫地拖地来得轻松，智能扫地机器人支持语音助手，让它扫地拖地只需要对手机或音响说一声就行了，非常方便，远程也行。石头扫地机器人支持定时清扫和划区清扫，可以选择我们不在家的时候扫地拖地，每次打开家门地面都是干净的，和自己扫地相比幸福感自然就上去了。

智能扫地机器人对家里来说算是大件，如果你家住豪宅当我没说，可以选择功能和性能都更好的型号，比如石头扫地机器人T6，年货节期间2399元能拿下；稍便宜一点的有石头扫地机器人S5这类，年货节期间售价1999元；更亲民的也有，比如米家扫拖机器人1C，1299元。

参考链接：石头扫地机器人T6|石头扫地机器人S5

五、戴森无绳吸尘器

扫地机器人在扫地拖地方面没的说，不过限于体积，有些犄角旮旯仍是鞭长莫及，再者我们家里不止有地面需要清洁，桌面、沙发、被褥、衣柜等等，这些地方的清洁工作，就要交给吸尘器来挑大梁了。

目前口碑和体验最好的莫过于戴森的无绳吸尘器家族了，强劲的吸力和丰富的吸头让其可以适应多种应用场景，不管是地毯、墙缝、沙发清洁，亦或是除螨、清理宠物毛发，无绳吸尘器几乎都可以满足需求。

众所周知戴森的产品非常好，但价格也是真的贵，如果预算充足的话，可以选择V11/V10 Complete/Absolute，如果预算稍低，还有V7/V8系列可以选择；当然除了戴森，还有一些价格更加亲民的选择，比如米家手持无绳吸尘器，目前价格在千元左右。

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六、TWS蓝牙耳机

自从苹果AirPods发布后，TWS（真无线立体声）蓝牙耳机这个品类就被带火了，到现在许多厂商也都推出多款长得像或不像AirPods的TWS蓝牙耳机；出去看一眼也确实能发现TWS蓝牙耳机越来越受欢迎，其真无线结构、方便收纳、无线充电、可独立使用、立体声等优点，大有使其成为“街机”的趋势。

除上述特点外，部分产品如苹果AirPods Pro和索尼WF-1000XM3等还支持降噪，让TWS耳机有了更多的使用场景；如果1999元的售价超出预算也不用担心，TWS蓝牙耳机的选择面是非常广的，华为、OPPO、坚果等厂商都有推出售价几百元的TWS产品，红米甚至将价格做到了99元。

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七、天猫精灵美妆镜

是什么让我们在此相遇？当然是对品质生活的美好向往，本着对之家女读者的照顾，以及对各位single大老爷们儿们早日脱单的祝福，我又想起来一件挺有意思的东西。话说化妆对女生来说挺重要的，女朋友早上化妆时开开心心的，你一天也会好过许多，你不懂没关系，你可以找个懂行的陪你女朋友化妆，别误会，我说的是天猫精灵美妆镜。

顾名思义它首先是个美妆镜，有一个8寸的镜面，带一圈灯的那种，有64颗LED灯珠，“模拟自然光源，清晰还原你的美”，色温和亮度均支持无极调节；它还是个天猫精灵，不仅调整灯光只需动动嘴，查天气、防晒指数、化妆指导等也都只是说一句话的事。“一对一贴心指导，美妆护理无难题”。一管口红的价格，就能每天把女朋友哄得高高兴兴的，岂不美哉？

参考链接：天猫精灵美妆镜

以上便是小编为大家推荐的几类“新年好物”，尽量大件小件都囊括了，个人用的和家庭用的也都有涉及，未必适合所有人，不过希望能有一两件让大家感兴趣，辛苦一年可以犒劳一下自己；大家有哪些使用后可以提升幸福感的产品，也不妨在评论区交流讨论。