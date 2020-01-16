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你会称顺风车主为“师傅”吗？78%网友不支持这么叫

2020/1/16 14:34:47来源：TechWeb作者：周小白责编：孤城评论：

1月16日消息，顺风车行业标准课题研究集思会第五期针对“您会称顺风车主为师傅吗”这一议题进行讨论，近450万网友参与集思，近七十五万人在嘀嗒出行平台上参与投票，根据投票结果，不支持叫师傅的占78%。

从网友的讨论来看，不支持叫师傅的主要理由有以下几方面：

1、 顺风车主基本都是有固定职业的上班族，非职业司机。

2、 顺风车主接单都属于顺路捎带，并不以盈利为目的。

3、 顺风车辆都是私家车，而不是出租车，专车等营运车辆。

4、 顺风车车主和乘客之前不是服务被服务关系，而是平等互助的合乘关系。

因此，对于顺风车主的称呼，应该有别于出租车，快车和专车司机，应该符合顺风车这一出行方式的文化特点。

与此同时，还有22%的用户支持叫师傅，认为师傅是一个尊称，用来开场比较习惯也比较自然。

而不赞成叫顺风车主“师傅”的网友也分享了很多其他称呼，从网友留言来看，建议叫“哥”，包括哥们，大哥，小哥，帅哥的网友最多，其次是叫先生，此外，建议叫兄弟的也有不少，建议这几种称呼的网友留言，占据了留言的多数。理由是哥，兄弟，显得更轻松更平等。而叫先生，则现得礼貌尊重，而且老少皆宜。

相应的，对女性车主最多的建议称呼是“女士”或“姐”，不过女性顺风车主比例相比男性车主要低的多。此外，还有不少网友建议直接叫“车主”或者“您好”，这样既不失尊重，又展现平等，而且简单，避免尴尬，不用考虑年龄，性别等问题。

也有不少网友建议，叫帅哥，美女，靓女，靓仔，或老师，老妹等，这些称呼有一定的地域文化特色，不过均体现了顺风车平等互助的属性，又让沟通氛围轻松自然。

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关键词：顺风车师傅

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