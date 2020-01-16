微软隐藏福利！Windows 7仍能免费升级Windows 10

IT之家1月16日消息 1月14日，微软官方停止支持Windows 7，这是其有史以来最强大的操作系统之一。你仍然可以运行计算机，但不会收到每月汇总、安全更新或紧急补丁程序。这意味着除非你是一家愿意付费的企业，否则Windows 7中发现的所有严重漏洞都将无法修复。

还记得微软几年前结束的Windows 7免费升级Windows 10活动吗？虽然官方表示，该活动已经在2016 年 7 月 29 日结束，而实际上到2020年1月15日，升级技巧仍然有效。

如果你运行的是Windows 7专业版，家庭版或旗舰版的正版和激活系统版本，则可以免费获得Windows 10升级。一名前微软员工声称免费升级提供的是营销“福利”，微软可能不会在短期内消除漏洞。

这意味着你无需支付120美元即可获得Windows 10升级，但你此前应该运行有效的、经过授权许可的Windows 7系统。

一位自称是微软的工程师在Reddit上表示，微软显然知道这个漏洞，但由于免费升级提供的是一种营销手段，该公司可能不会关闭漏洞。

该用户声称是微软员工，他确认有一些方法可以免费升级到Windows 10系统。

这位员工补充说，微软当时的执行副总裁兼Windows和设备部门负责人更关心“升级数量统计而非许可授权收入”。

根据员工的说法，你需要在Media Creation Tool工具中选中“保留文件”选项，以执行Windows 10免费升级。如果在迁移到Windows 10之前进行全新安装，则可能会失去免费升级资格。

微软从来没有公开过该漏洞，但他们可以很容易地停止免费升级而无需承认，但目前还不太可能。

如果你使用的是Windows 7，并且想要升级到Windows 10，则需要执行以下操作。

免费从Windows 7升级到Windows 10

在Windows 7上下载Media Creation Tool工具并启动它。

接受Microsoft的许可条款。

选择“立即升级此PC”，不要执行全新安装。

单击安装，然后等待该工具处理你的选择。

重新启动几次后，你将进入Windows 10，并且可以从“设置”>“更新和安全性”>“ Windows激活”来验证激活状态。

如果你不想运行不安全且未打补丁的操作系统，则应考虑升级到Windows 10或购买装有Windows 10的新PC。