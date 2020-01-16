微软全新Chromium版Edge浏览器正式版发布

IT之家1月16日消息 早在2018年12月，微软宣布打算基于Chromium开源项目开发新版本的Edge浏览器。微软的目标是为客户创造更好的Web兼容性，并为Web开发人员减少Web的碎片化。在测试了新的Edge浏览器一年多之后，微软今天正式宣布了适用于Windows和macOS的Microsoft Edge浏览器的全面上市。

你可以从Microsoft Edge网站以90多种语言下载适用于Windows的Microsoft Edge浏览器的“稳定”正式版（Microsoft Edge 79稳定版）。另外也同步支持Windows 8.1/8、Windows 7、macOS、iOS和安卓系统。

如果你不想手动安装Microsoft Edge浏览器，也可以等待它通过将来对Windows 10的更新自动安装。微软将在接下来的几个月中向所有Windows 10用户推出稳定新Edge版本。迁移过程将从接下来的几周开始。

新型Edge浏览器的亮点：

现在，Microsoft Edge在所有设备上都可用，并且会自动同步你的密码，收藏夹和设置。

Microsoft Edge和Bing为你提供了在线保护隐私的工具。

借助收藏夹等全新功能以及网络上最全面的内置学习和可访问性工具集，新的Microsoft Edge旨在帮助你完成工作。

使用新的Microsoft Edge＆Bing，你可以仅通过搜索获得奖励。

借助Internet Explorer模式，企业级安全性和Bing中的Microsoft Search，新的Microsoft Edge是你组织所需的唯一浏览器。

如果你是企业管理员，则可以在此处下载Microsoft Edge稳定版频道的MSI文件。如果你有兴趣下载新Edge浏览器的beta版，请在此处进行下载安装。

普通用户微软Edge浏览器正式版下载：点此链接。