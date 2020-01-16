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台积电去年四季度7nm芯片出货量占35%，10nm降至1%

2020/1/16 15:41:31来源：TechWeb作者：辣椒客责编：远洋评论：

1月16日消息，据国外媒体报道，为苹果、华为等公司制造芯片的代工商台积电，在今日午后发布了2019年第四季度的财报，也披露了各类工艺芯片的出货量占比。

从台积电在财报中披露的数据来看，出货量最大的是采用7nm工艺的芯片，在四季度中所占的比例为35%，超过了三分之一。

其他工艺的芯片中，16nm的出货量占20%，10nm为1%，算上7nm的35%，台积电16nm及更先进工艺芯片在去年四季度的出货量就占到了56%。

台积电去年10月17日发布的三季度财报显示，该季7nm芯片出货量所占的比重为27%，10nm为2%，16nm则为22%。同三季度先比，7nm芯片在四季度的出货量是提升了8个百分点，16nm和10nm的出货量均有下滑。

不过，由于台积电四季度的营收较三季度增长8.3%，整体芯片的出货量环比可能也有增加，16nm和10nm出货量所占的比重下滑，并不一定意味着出货量有下滑。

台积电7nm工艺芯片去年四季度的出货量占比达到35%，可能还是同苹果和华为这两大智能手机厂商有关，苹果和华为去年秋季推出了iPhone 11系列和Mate 30系列手机，所搭载的A13处理器和麒麟990处理器，采用的都是台积电7nm工艺，这两个系列的智能手机在去年四季度也大量出货，对相应处理器的需求也有明显增加。

台积电的7nm工艺在2018年就已经量产，当年苹果的A12处理器和华为的麒麟980处理器，也是由台积电采用7nm工艺制造。而在2018年的四季度，7nm芯片出货量在台积电该季全部出货量中的比重，也已经超过了20%，台积电披露的是23%，那一个季度10nm占6%，16nm和20nm共占21%，28nm及更先进工艺芯片所占的比重为67%。

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关键词：台积电

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