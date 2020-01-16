投入超10亿美元，美政客拟立法资助西方公司挑战华为5G主导地位

北京时间1月16日下午消息，一群美国参议员提出了一项新法案，提议政府为开发西方5G设备投入超过10亿美元，以挑战华为在技术上的主导地位。

该法案的共同提案者，参议员马克·沃纳（Mark Warner）在一份声明中概述了拟议的《利用战略联盟电信法（Utilising Strategic Allied Telecommunications Act）》的主要目标，即该国旨在“通过鼓励利用美国的软件优势与华为竞争，来重新确立美国和西方的领导地位”。

他宣称华为“得到了中国政府的大量补贴”，这帮助它成为了商用5G的领导者。

该法案建议美国监管机构联邦通信委员会（FCC）拨出至少7.5亿美元或年度频谱拍卖收益的5%，以创建一个O-RAN研发基金，推动向开放式架构和基于软件的技术的转变。

此外，它还希望获得一笔十年期5亿美元的资金，用以与海外合作伙伴合作，以“加快可信和安全设备在全球范围的应用”。

其他提议包括为运营商提供购买与O-RAN兼容的新设备的过渡计划、增加美国在制定国际标准方面的影响力，以及通过尽可能与合作伙伴协调新的商业频谱分配来扩大供应商的市场机会。

“美国无所作为的每个月，华为都有望成为最便宜、最快、最普及的5G全球供应商，而美国和西方的公司和工人则失去市场份额和工作机会。”沃纳说，“解决中国电信公司构成的复杂的安全和竞争力挑战，是国会的当务之急。”