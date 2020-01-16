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北京地铁将试点刷脸安检：白名单快速通过

2020/1/16 18:36:06来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月16日消息据北京日报报道，北京市人大代表、北京市地铁运营有限公司党委书记、董事长谢正光透露，本市正在研究地铁安检人脸识别方案，将在客流量较大的车站试点先行。

谢正光坦言，前些年由于技术受限迟迟没有推进，现在技术完全没问题了，操作问题有待研究，“我们正在探索基于乘客信用的智慧安检模式，加强乘客信用体系建设，建立地铁‘白名单’及快速安检通道制度。”

据悉，目前，“刷脸”的快捷安检方案正在研究中，将在客流量较大的车站先行试点。

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关键词：人脸识别

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