中国个体从业人数超1.76亿，数字技术成背后“推手”

就业是最大的民生，也是国民经济的“晴雨表”和社会稳定的“压舱石”。

2019年前11个月，全国累计实现城镇新增就业1279万人，提前实现全年目标。在外部环境复杂严峻、内部经济面临下行压力的形势下，这一亮眼数据，有力地证明了中国“就业优先政策”成效显著。

那么中国的“稳就业”有什么独特之道？

中国劳动和社会保障科学研究院就业创业研究室一项最新研究《赋能“微”力量，筑底大民生》显示，尽管企业一直是吸纳就业的主力，然而，随着近年来数字技术及互联网平台的发展，以及营商环境的不断改善，以个体为形式的微型创业迎来发展高潮，大大增强了就业扩容的弹性空间，成为中国就业的突出现象。

这一研究综合分析了全国第四次经济普查及统计年鉴数据，发现了以下趋势：2008年以来，个体经济吸纳就业人数年增速高达10%~15%，“四经普”数据显示，2013~2018年，全国个体户总数翻了一番；法人单位和个体户新增从业人员中，个体户新增人数占比近七成，个体经济发展成稳就业的有力支撑。

市场监管总局最新数据显示，中国个体从业人数已超过1.76亿。

“近年来数字技术的迅猛发展，个体创业者拥有了数字经营工具和数字金融服务，新业态、新模式不断涌现，令个体经营户和小微企业带动就业的作用更加凸显。”中国劳动和社会保障科学研究院副研究员、就业创业研究室副主任陈云表示。

杭州餐饮连锁店“馍家”的老板张泽林就是一位搭上数字技术快车的个体户。2018年12月从某互联网公司辞职后，他凭借在支付宝上累积的信用，从网商银行贷到5万元信用贷款，顺利开了第一家店。而今，张泽林已经拥有3家店，员工人数也从最初的3人到现在的15人。

张泽林是中国数千万正在被数字技术改变的个体户的缩影。

这一研究还观察了个体新增就业人数的区域分布，发现个体从业人数最多的前五个省依次为：广东、山东、江苏、浙江、河南。其中前四省均超1000万。

这点也在蚂蚁金服提供的数据中得到了佐证：上述5省个体户的贷款活跃度及经营活跃度也是全国最高。

这一研究还分析了个体户的行业分布，发现16个行业中14个就业都在增长，其中批发零售业、住宿餐饮业增量最大，分别占比38.5%、19.7%。而这两个行业正是数字化最充分、获得数字金融服务最充分的两个行业。

据专为个体户、小微经营者提供信贷的网商银行数据，截至2018年末各项贷款中，流向批发零售业的比例高达86%，与研究结论高度一致。

个体经济在发展过程中面临的最大难题是融资。个体户缺乏信用，资金需求额度小，借款时间短，频次高，这样的特性和需求，传统金融机构难以支持，数字技术则提供了有力的解决方案。

中国个体劳动者协会原副秘书长张久荣表示，尽管银行采取了许多措施，但融资难、融资贵的问题仍然不同程度地存在。希望数字金融能缓解这一状况，让更多类似夫妻店、路边摊的个体户能轻松获得贷款。