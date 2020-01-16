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联想展示拯救者显卡坞内部：为轻薄本添加独显和1TB机械硬盘

2020/1/16 19:15:16来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家1月16日消息  在CES 2020上，联想发布了拯救者显卡坞，可以安装AMD/英伟达显卡，还可以安装多块HDD或SSD，内置500W电源。现在，联想官方展示了这款显卡坞的内部，并为YOGA S740轻薄本配备了一块独显＋1TB 硬盘。

▲电源+内部供电

▲安装1TB 硬盘

▲这款显卡坞还可以安装M.2 SSD

联想官方表示，已经成功给YOGA S740加了块GTX1660Ti独显和一个1T 硬盘。

设备管理器中也出现了1TB HDD空盘以及UHD核显+MX 250独显+GTX 1660Ti的三显卡配置。

根据CES上的报道，这款显卡坞的名称为Legion BoostStation eGFX box，铝制机身，可以安装双槽厚显卡，最长支持300毫米。该机箱还可以容纳一个2.5英寸/3.5英寸SATA硬盘和两个M.2 PCIe固态硬盘。除此之外，显卡坞有一个网线接口，两个USB 3.1 Gen 1接口，一个USB 2.0接口和一个HDMI显示输出接口。显卡坞内置了一个500w的电源，可以通过其雷电3接口向笔记本提供高达100W的供电输出。另外，显卡坞内置了标准的ATX电源，用户也可以自行更换。据AnandTech报道，联想将在2020年5月推出这款显卡坞，售价为250美元，国内售价尚未确定。

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关键词：联想显卡坞

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