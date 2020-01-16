光荣发布《三国志14》部分问题解决方案

IT之家1月16日消息 今天三国主题的策略类游戏《三国志14》在Steam游戏平台正式开售，但是由于优化差、卡顿等原因遭到玩家大量吐槽，好评率不到三分之一。目前光荣官方发布《三国志14》的部分问题解决方案。

首先，在特定环境下，动画之后无法正常启动游戏；官方称Radeon的显示卡驱动版本为Recommend v19.12.2/Optional v20.1.2等最新版本之时，会出现动画后无法转入游戏的情况。测试后已确认驱动程序版本为19.10.1(WHQL)或之下可以解决此问题，敬请尝试降级驱动版本。关于本问题现正与AMD确认、调查之中。

关于使用笔记本电脑等时，特定环境下游戏卡顿的问题。官方表示玩家可以启动NVIDIA控制面板；在“选择一项任务”中选择“3D设置”的“管理3D设置”；“全局设置”菜单中，将“首选图形处理器”选项变更为“高性能NVIDIA处理器”，点击应用；最后重启游戏。

使用双屏幕游玩时会出现画面卡顿等情况。本情况源于优先集合显示卡，玩家可以右击桌面，选择桌面属性；在显示的两个桌面画面之中选择游玩希望使用的显示器；点击画面下方“将本画面设为主要桌面”；然后重新启动游戏。

游戏中语音无法播放；在安装游戏后可能会有语音无法正常播放的问题。原因在于游戏启动器中的默认设定误为OFF。烦请在启动器中将语音设定为ON，即可正常播放语音。日后将更新修复本问题。

最后官方表示，如尝试以上解决方案依然无法正常游玩游戏，请在Steam公告下留言。光荣特库摩会尽快为您提供解决方案。